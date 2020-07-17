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Doktorun dikkati yeni doğmuş bebeği hayata bağladı Makatı tıkalı doğdu, fark edilmese 1-2 gün içinde hayatını kaybedebilirdi

İHA

Eda ve Mehmet Eşsiz çiftinin ilk çocukları olan Miraç Deniz Eşsiz, makatı tıkalı olarak doğdu. Çocuk cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Mithat Günaydın'ın hastalığı fark etmesi üzerine erken müdahale ile çocuğun hayatı kurtarıldı.

Doktorun dikkati yeni doğmuş bebeği hayata bağladı Makatı tıkalı doğdu, fark edilmese 1-2 gün içinde hayatını kaybedebilirdi

Eda ve Mehmet Eşsiz çiftinin ilk çocukları olan Miraç Deniz Eşsiz, makatı tıkalı olarak doğdu. Çocuk cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Mithat Günaydın'ın hastalığı fark etmesi üzerine erken müdahale ile çocuğun hayatı kurtarıldı.
Samsun Büyük Anadolu Hastanelerinde görevli Çocuk Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Mithat Günaydın'ın dikkati bir bebeği hayata bağladı. 3 buçuk ay önce makatı tıkalı olarak doğan ve kaka yapamayacak durumda olan Miraç Deniz Eşsiz geçirdiği 2 ameliyat sonrası hayata tutundu.

"İlk 12 gün içerisinde müdahale edilmesi gerekiyor"
Hasta hakkında bilgi veren Doç. Dr. Günaydın, "Hastamızın doğuştan makatı tıkalı olarak doğdu. Öyle bırakılsa bu tür hastalar yaşayamıyor. İlk olarak kalın bağırsağını dışarıya aldık. Sonrasın kolostomi torbası uygulamasını aileye öğrettik. Bebek 3 buçuk aylık olduğunda ise asıl ameliyat olan makat oluşturma ameliyatını gerçekleştirdik. Düzenli olarak kontrollerini yapıyoruz. Makatın genişliğine bakıyoruz. Yeterli genişliğe geldikten sonra açtığımız kalın bağırsağı kapatacağız. Hastamız ömür boyu sağlıklı bir yaşama kavuşacak inşallah. Bu tür durumlarda 12 gün içerisinde müdahale edilmezse bebek hayatını kaybedebilir" dedi.

"5 bin doğumda bir gözüküyor"
Ameliyatların sorunsuz bir şekilde geçtiğini belirten Günaydın, "Erkek çocuklarında makat tamamen tıkalı ise bazen üretra dediğimiz idrar yolunu etkiliyor ve çocuğun pipisinde kaka gelebiliyor. Dolayısıyla çocuk kaka yapamıyor. Birkaç gün için en geç müdahale edilmesi gerekiyor. Diğer türlü kana mikrop karışır ve çocuğun hayatı son bulur. Bu durum 5 bin doğumda bir gözüküyor. Hastanemizin yeni doğan yoğun bakımı var. Ameliyathane şartlarımız son derece elverişlidir. Anestezi doktorlarımız çok iyidir" diye konuştu.
Hastalığı ilk duyduklarında korktuklarını söyleyen bebeğin annesi Eda Eşsiz, "İlk olduğu ve bilmediğimiz bir durum olduğu için korktuk. Hocalarımız bilgi vermesi ve bizi yönlendirmesiyle ilerleme kaydettik. Yoğun bakım sürecimiz oldu. 2 ameliyat atlattık. Sağlığımız şu anda yerindedir. Güzel bir süreç geçiyoruz" şeklinde konuştu.

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