Samsunspor´da Gökhan'ın sözleşmesi feshedildi

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Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)-TFF 1'inci Lig´e yükselen Yılport Samsunspor, Gökhan Meral ile sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshettiğini duyurdu.

Yılport Samsunspor'dan yapılan açıklamada, "Gökhan Meral ile olan sözleşmemiz karşılıklı olarak feshedilmiştir. Gökhan Meral´e kulübümüze olan katkılarından dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.DHA-Spor Türkiye-Samsun Gökhan İÇKİLLİ

2020-07-18 13:01:54



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