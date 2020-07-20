Vali Dağlı Bafra’yı ziyaret etti

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Bafra Kaymaklığı ve Bafra Belediyesini ziyaret etti.

İlçe ziyaretlerinin ilkini gerçekleştiren Vali Dağlı, kaymakamlık önünde Kaymakam Cevdet Türkmen, Belediye Başkanı Hamit Kılıç ve daire amirleri tarafından karşılandı. Kaymakamlık makamında ilçe Kaymakamı Cevdet Ertürkmen’den ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kaymakamlık çıkışında konuşan Vali Dağlı, "İlk ilçe ziyaretimizi Bafra’mızdan başladık. Kaymakamlık ziyaretinden sonra Belediye Başkanlığımızı ziyaret edeceğiz. Ardından Ticaret Sanayi odamızı, Borsamızı ve ziraat odası olmak üzere ziyaretlerimiz devam edecek. Bildiğiniz gibi yeni bir hükümet konağımızın yapımına başladı, onu yerinde göreceğiz. Ayrıca son derece önem verdiğimiz Bafra Medikal ve Organize Sanayi ve sera organize sanayi bölgesinde incelemelerimiz olacak. Ardından biraz daha ilçemizi tanıma babında ziyaretlerimiz sürecek” dedi.

Konuşmasının ardından Vali Dağlı Bafra belediyesini ziyaret etti.

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