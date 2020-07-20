Bıçaklar kurbanlıklar için bileniyor

Samsun’da, Kurban Bayramı öncesi bıçakçılarda hareketlilik yaşanıyor. Bazı zamanlar günde 300 bıçak bilediklerini söyleyen ustalar yoğun mesai harcıyor.

Kurban Bayramı’na 2 haftadan kısa süre kala Samsun’da bıçak bileyicilerde yoğunluk yaşanıyor. Kurban kesecek vatandaşlarca getirilen kesmeyen bıçaklar ustalar tarafından özenle bileniyor.



"Kestiğin malın canının acımamasını istiyorsan bıçak bileycilerini tercih edeceksin"

1985 yılından günümüze kadar bıçak bileyciliği işi yaptıklarını söyleyen Fazıl Us, " İnsanlar bir sürü para verip hayvan alıyoruz. Bazen bir tane bıçağı para verip bilemeye zorlanıyorlar. Kestiğin malın canının acımamasını istiyorsan bıçak bileycilerini tercih edeceksin. Kimsenin hayvanı mundar olmamalıdır. Bıçağın ağzının dönmeden inceletilmesi ve sonrasında bıçağın iyi kesmesi gerekiyor. En iyi çelikten olan bıçak daha iyi keser. İnsanlar yapılan işçiliği görmezlikten gelmesinler. Kurban Bayramı'nda kullanılacak bıçakların genelde çubuk çelikten olması lazım. İstediğiniz şekilde kullanabiliyorsunuz" dedi.



"Günde 300 bıçak bileyliyoruz"

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasından dolayı işlerinin daha da arttığını ifade eden Recep Us ise "Ben çekirdekten yetişiyorum. Çocukluğumdan beri bu işi yapıyorum. Kurban Bayramının yaklaşmasından dolayı işlerimiz yoğun oluyor. Kurban bayramı diye üstünden geçmeyiz. Gerektiği gibi yaparız. Herkes memnun kalır. Bıçağı iyi bileyeceksin ki hayvan zorlanmayacak" diye konuştu.

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