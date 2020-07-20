Ortopedi Uzmanı Yazıcı: “Spor yaralanmalarında doğru tedavi yöntemi önemlidir”

Ayak burkulmaları, diz travmaları ve adale yaralanmaları gibi sağlık sorunlarında tanı ve tedavinin öneminden söz eden Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Alikemal Yazıcı, "Spor yaralanmalarında kişide ileride kalıcı sorunlar kalmaması için ciddi ve doğru bir tedavi uygulanması gerekmektedir” dedi.

Büyük Anadolu Hastaneleri Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Alikemal Yazıcı, spor yaralanmalarına yönelik sporculara ve dışarıda amatör spor çalışmalarında bulunan kişilere önemli uyarılarda bulundu.



Spor yaralanmaları nedir?

Spor yaralanmalarının genelde ayak burkulmaları, diz travmaları ve adale yaralanmaları şeklinde oluştuğunu ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Alikemal Yazıcı, "Genelde futbolcu ya da basketbolcu voleybolcu ya da dışarda amatör top oynayan insanların çoğunda ayak bileği yaralanması şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Ayak bileği yaralanmaları genel olarak kişiler hafife alabilmektedir. Bu nedenle ya kendi başlarına çözüm bulmaya çalışıyorlar ya da ideal dışı yaklaşımlarla tedavi olmaya çalışmaktadırlar. Bu durum elbette doğru bir yaklaşım değildir. Çünkü ayak bileği travması sadece bir doku travması olmamakla birlikte beraberinde o bölgedeki bağlar ve kıkırdak hasar görebilir. Bu nedenle ayak bileği travmalarında mevcut rahatsızlığın kalıcı olmaması ilerde daha büyük sorunlar yaşamaması nedeniyle ciddi ve doğru bir tedavi uygulanması gerekmektedir” diye konuştu.



Uzman hekime başvurun

Ayak yaralanmalarıyla karşılaşıldığında uzman bir hekim başvurulması gerektiğini dile getiren Alikemal Yazıcı, “Genellikle hastaların durumuna göre 1 hafta ya da 10 gün geçici arter uygulaması yapmaktayız. Bununla birlikte kişiye uygun ayak bileklikleri tavsiye ediyoruz. Gerekirse de egzersiz programları ile ayak bileğini güçlendirmekteyiz. Diz travmaları da yine söz konusu sporcularda oldukça fazla görülmekte olup karşımıza ön çapraz bağ, iç yan bağ, dış yan bağ travması ya da menisküs yırtılmaları şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Bunlarda da yine hastalık kronik hale gelmeden uzman bir hekime başvurulması gerekmektedir. Çünkü günümüzde uygulanan artroskopi cerrahi dediğimiz cerrahi yöntem ile ön çapraz bağ ve menisküs yırtıklarını teknolojik olarak en üst düzeyde hastanın yaşına ve durumuna uygun şekilde ve bununla birlikte İç ve dış yan bağları da genelde ameliyatsız olarak tedavisini gerçekleştirebiliyoruz” şeklinde konuştu.



Tedavide süreç önemli

Tedavi sürecinin önemine vurgu yapan Yazıcı, “Bunun dışında adele travmaları da görebilmekteyiz. Bunlarda ise genelde bandaj ilaç tedavisiyle ya da uygun bandajlama gerçekleştirebiliyoruz. Ancak bu uygulamanın da dikkatli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi gerekmektedir. Bu nedenle tekrar üstüne vurgu yapmak gerekirse travmaların başlangıcında rahatsızlık kronikleşmeden uzman bir hekime başvurulursa, kişinin sağlığına kavuşması çok daha verimli ve kalıcı olabilmektedir” sözlerine yer verdi.

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