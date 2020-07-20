Vali Dağlı, yeni hükümet binası inşaatında incelemelerde bulundu

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Samsun’un Bafra İlçesinde bir dizi ziyaretlerde bulunan Vali Zülkif Dağlı, yeni hükümet binası inşaatında incelemelerde bulundu.

Fatih Mahallesi Sancak sokak sedde yolunda 13 bin metre alan üzerinde 10 bin 500 metre kare kapalı alanı bulunan yeni hükumet konağı inşaatında incelemelerde bulunan Vali Dağlı, İlçe kaymakamı Cevdet Ertürkmen’den inşaat çalışmaları hakkında bilgi aldı. 4 kat olarak yapılacak olan yeni hükumet binası inşaatının 25 ayda tamamlanması planlanıyor.

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