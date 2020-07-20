FETÖ'nün yeni yapılanmasına yönelik operasyonda 11 kişi serbest bırakıldı

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Samsun polisi tarafından FETÖ'nün yeni yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan teknik ve fiziki çalışmalarda örgütün Samsun'da yeni yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 11 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. 11 kişi savcı tarafından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon kapsamında geçen hafta toplam 38 kişi gözaltına alınmış, 1 kişi emniyetten, 26 kişi de mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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