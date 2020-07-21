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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun'da tarihi eser operasyonu: Çok sayıda gözaltı

İHA

Samsun'da tarihi eser operasyonu: Çok sayıda gözaltı

Samsun'da tarihi eser kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarihi eser kaçakçılığı ile ilgili çok sayıda adrese sabah erken saatlerde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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