5 ilde tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 13 gözaltı

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)SAMSUN merkezli 5 ilde gerçekleştirilen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, 13 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına yönelik İstanbul, Amasya, Çorum ve Giresun'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında belirlenen adreslere yapılan baskınlarda, tarihi eser olduğu değerlendirilen 41 sikke ve obje, antika olduğu değerlendirilen tabanca, 3 metal el dedektörü, ruhsatsız tabanca ve şarjörü, 9 milimetre çapında 14 tabanca mermisi ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Tayfur KARA
2020-07-21 11:29:15
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.