Samsun’da baca yangını korkuttu

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– Samsun’da 8 katlı bir iş merkezinin çatısından yükselen dumanlar vatandaşların panik yaşamasına sebep oldu.

Yangın, Samsun'un İlkadım ilçesi Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan 8 katlı bir iş merkezindeki lokantanın bacasında çıktı. Bacadan dumanların çıktığını gören çevredekiler Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerine ihbarda bulundu. Kısa süreli panik yaşanmasına sebep olan yangın, itfaiye ekipleri tarafından hızla kontrol altına alındı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri iş yerinin çatısına çıkarak yangını söndürdü. Müdahale sonrası söndürülen yangın maddi hasarla atlatıldı.

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