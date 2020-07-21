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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Canik’te yetimlerin yüzü gülüyor

İHA

– Canik Belediyesi "Bir Kardeşinin Yüzünde Sen de Tebessüm Ol" projesi kapsamında ilçede ikamet eden yetim çocuklar ve aileleriyle kahvaltılı programda bir araya geldi. Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "En büyük gayemiz ilçemizde başı okşanmamış, gönlüne dokunulmamış tek bir yetimin kalmamasıdır. Bizim için hizmetlerin en hayırlı olanı da budur" dedi.

Canik’te yetimlerin yüzü gülüyor

– Canik Belediyesi “Bir Kardeşinin Yüzünde Sen de Tebessüm Ol” projesi kapsamında ilçede ikamet eden yetim çocuklar ve aileleriyle kahvaltılı programda bir araya geldi. Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “En büyük gayemiz ilçemizde başı okşanmamış, gönlüne dokunulmamış tek bir yetimin kalmamasıdır. Bizim için hizmetlerin en hayırlı olanı da budur” dedi.
Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı Canikli yetimlerin yüzünü güldürmeye, yüzlerinde tebessüm olmaya, onların gönüllerine dokunmaya devam ediyor. Yaklaşık bir yıl önce başlatılan “Bir Kardeşinin Yüzünde Sen de Tebessüm Ol” projesi kapsamında bu güne kadar kışlık bot yardımı, Kurban ve Ramazan Bayramı öncesi giysi yardımı, kitap ve kırtasiye yardımında bulanan Canik Belediyesi, şimdi de yaklaşan Kurban Bayramı öncesi ilçede ikamet eden 43 yetim çocuğa, onların yüzlerinde bir tebessüm olabilmek için 150 TL değerinde giyim çeki hediye etti.
“Her kim olursak olalım kendisi de bir yetim olan efendiler efendisi Peygamber efendimizin hayatını örnek almakla yükümlüyüz” diyerek konuşmasına başlayan Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “’Sırf Allah rızası için bir yetimin başını okşayan kişi, dokunduğu saç adedince sevaba ulaşır’ Hadisi şerifinin sırrına mazhar olabilmeyi murat ediyoruz. Bu anlayış ve inançla bugün sizlerle bir araya gelmiş olmaktan dolayı son derece mutluyuz” diye konuştu.
Sözlerine devam eden Başkan Sandıkçı, “Hadisi şerifte buyrulduğu gibi ‘Allah’ın en sevdiği ev, içinde ikram gören bir yetimin bulunduğu evdir’ Sizler bu manada bu güzel yavrularımızla ilgilendiğiniz için çok şanslısınız. Bu yavrularımızı zor günlerinde yalnız bırakmadınız. Onlara kol kanat gerdiniz. Yeri geldi annelik, yeri geldi babalık yaptınız. Her birinizi bu manada tebrik ediyorum. Bizler de sorumluluk makamında olan insanlar olarak bu hassasiyete sahip olmamız gerektiğini biliyoruz. Sadece bayramlarda değil, belirli zamanlarda sizlerle bir arada olmaya devam edeceğiz, gayret edeceğiz. İşte bu nedenle bugün bu kahvaltılı ortamda bir aradayız. Canik Belediyesi olarak en büyük gayemiz ilçemizde başı okşanmamış, gönlüne dokunulmamış tek bir yetimin kalmamasıdır. Bizim için hizmetlerin en hayırlı olanı da budur” şeklinde konuştu.

“İlçemizdeki her soruna vakıfız”
İlçedeki sorunların önem ve öncelik sırasına göre çözmeye devam ettiklerini belirten İbrahim Sandıkçı, “İlçemizin sorunlarını önem ve öncelik sırasına göre çözüyor, çalışmalarımızı belirli bir plan program dâhilinde sürdürüyoruz. Ancak, bu vesile ile bilinmesini isterim ki bizim en büyük önceliğimiz ilçemizde aç yatan, açıkta kalan ihtiyaç sahibi tek bir kardeşimizin kalmamasıdır. Bu hususta buradan sizler aracılığı ile tüm vatandaşlarımıza, muhtarlarımıza, meclis üyelerimize sivil toplum kuruluşlarımıza sesleniyorum; Gönül kapımız da, Belediyemizin kapıları da, Belediyemizin var olan tüm imkânları da darda olan, zorda olan kardeşlerimiz için sonuna kadar açıktır, açık olacaktır. Adalet ve hakkaniyet ölçüsünde vatandaşımızın hayrına olan tüm işlerin öncüsü ve takipçisi olacağız” ifadelerini kullandı.

“Yetim Gülerse Dünya Güler”
Katılımcılara şükranlarını ileten Sandıkçı, “Benim çok sevdiğim bir slogan var: ‘Yetim Gülerse Dünya Güler’ yaşanabilir bir dünya için bunu sağlamak boynumuzun borcudur. Bu vesile ile böylesi anlamlı bir organizasyonda yer almaktan, sizleri burada ağırlamaktan son derece mutlu olduğumu tekrar ifade ediyor katılımlarınız nedeniyle her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca iyilik kervanımıza katılan tüm hayırsever iş insanlarına da hassaten teşekkür ediyorum” sözlerine yer verdi.
Konuşmaların ardından yetim çocuklarla tek tek ilgilenen Başkan Sandıkçı, Çocuklara bayram öncesi hediye çeklerini vererek hatıra fotoğrafı çektirdi.

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