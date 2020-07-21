Başkan Demirtaş şampiyonlarla bir araya geldi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Demirtaş şampiyonlarla bir araya geldi

İHA

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Türkiye Kadınlar 1. Ligi'ne yükselerek büyük bir başarıya imza atan İlkadım Belediyesi YabPa Kadınlar Futbol Takımı'nın şampiyon sporcularıyla bir araya geldi.

Başkan Demirtaş şampiyonlarla bir araya geldi

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Türkiye Kadınlar 1. Ligi’ne yükselerek büyük bir başarıya imza atan İlkadım Belediyesi YabPa Kadınlar Futbol Takımı’nın şampiyon sporcularıyla bir araya geldi.
Gerçekleştirilen buluşmada konuşan İlkadım Belediyesi YabPa Kulüp Başkanı Ali Akyüz, "Sporcularımızdan teknik heyetimize kadar hep birlikte büyük bir çaba ve özveri ile çok anlamlı bir şampiyonluğu ilçemize yaşatmış olduk. Bu sevinci bizlere yaşatan başta sporcularımız olmak üzere emek harcayan herkese ve desteklerini esirgemeyen İlkadım Belediye Başkanımız Necattin Demirtaş’a teşekkür ederiz. Bundan sonra da ilk hedefimiz Türkiye Kadınlar 1. Ligi’nde de başarıyı yakalayarak İlkadım’ı sporda daha da büyük başarılara ulaştırmak" dedi.

İbrahim Güven: "Bölgemizin gururu oldular"
Ardında söz alan ve sporcuları tebrik eden Türkiye Futbol Federasyonu Samsun Bölge Müdürü İbrahim Güven, "Bu başarı küçümsenemeyecek kadar büyük bir başarıdır. Böylesi önemli bir başarıyı bölgemize yaşatarak İlkadım’ın gururu haline gelen futbolcularımızı yürekten tebrik ediyor ve 1. Lig’de de başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.
Amatör spor kulüplerinin başarılı birer kulüp haline gelmelerinin büyük bir gurur kaynağı olduğunu söyleyen Amatör Spor Kulüpleri Başkanı Şener Aydın, "Hem ilçemize hem de diğer futbol kulüplerine başarıları ile örnek olan futbolcularımızı tebrik eder yürekten kutlarım" ifadelerini kullandı.

İlkadım sporla güzelleşiyor
Çocukları ve gençleri kötü alışkanlıklardan koruyacak en güzel faaliyetin onları sporla buluşturmak olduğunu belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Bugün mutlulukla kutladığımız şampiyonluğa imza atan başta genç sporcularımız olmak üzere kulübümüzün bütün kadrosuna sonsuz teşekkür ederiz. Türkiye Kadınlar 1. Liginde İlkadım’ın isminin olması ilçemiz için büyük bir gurur kaynağı. Bunun yanı sıra İlkadım Belediyesi olarak çeşitli branşlarda yaklaşık 2 bin 500 sporcumuz var. Göreve geldiğimiz günden bu güne ulusal ve uluslararası arenada 137 madalya kazanan sporcu ordumuz var. Bunların içinde Türkiye, Balkan, Avrupa şampiyonları var. Bu gerçekten küçümsenmeyecek rakam. Hiç mağlubiyeti olmayan 1416 ve 18 yaş gurubu 3 tane bayan basket takımımız var. Tamamı Samsunlu olan içinde dört tane milli sporcu barındıran Türkiye’nin en genç bayan futbol takımına sahibiz. En çok önem verdiğimiz ve imkanlarımız doğrultusunda desteklerimizi hiç esirgemediğimiz spor faaliyetleri ile gençlerimizi sokaklarda karşılaşabilecekleri kötülüklerden korumayı amaçlıyoruz. Bu desteklerimizin en büyük karşılıklarından birini kadın futbol takımımızın yaşattığı şampiyonluk gururu oldu. Bundan sonra da başarılarının daim olmasını diliyorum. İlkadım Belediyesi olarak sizlere elimizdeki imkanlar ölçüsünde desteğimizi bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da vermeye devam edeceğiz” sözlerine yer verdi.
Konuşmaların ardından Necattin Demirtaş, Ali Akyüz ve Beyza Altınova’ya teşekkür plaketi takdim ederken, şampiyon sporculara çeşitli hediyeler verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı
Çarşamba eğitim-öğretim sezonuna hazır
YEREL HABERLER Çarşamba eğitim-öğretim sezonuna hazır
OMÜSEM eğitimlerine online devam ediyor
YEREL HABERLER OMÜSEM eğitimlerine online devam ediyor
Canik’te yetimlerin yüzü gülüyor
YEREL HABERLER Canik’te yetimlerin yüzü gülüyor
Zabıtadan mangal ve semaver yakanlara uyarı Samsun Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekiplerinden semaver ve mangal yakanlara uyarı
YEREL HABERLER Zabıtadan mangal ve semaver yakanlara uyarı Samsun ...
42 mahallenin su sorunu çözüldü
YEREL HABERLER 42 mahallenin su sorunu çözüldü
Havza’da yeni termal sondaj çalışması Başkan Özdemir: "Hedefimiz 800 metre sondaj yapmak"
YEREL HABERLER Havza’da yeni termal sondaj çalışması Başkan Özdemir: ...
Dr. Salih Bilgin: "Uyku apnesi kalp ve beyin hastalıklarına yol açıyor" “Uyku apnesi olanların trafik kazası yapma oranı daha fazla”
YEREL HABERLER Dr. Salih Bilgin: "Uyku apnesi kalp ve beyin ...
İtfaiye seferber olmuştu, kurtarıldı
YEREL HABERLER İtfaiye seferber olmuştu, kurtarıldı
Dr. Ulaş: “Her boyun ağrısını boyun fıtığı ile karıştırmayın"
YEREL HABERLER Dr. Ulaş: “Her boyun ağrısını boyun fıtığı ile ...
Samsun'da traktör şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da traktör şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 2 ...
Dr. Gebeşoğlu: "Çocuklarda idrar yolu enfeksiyonu kalıcı hasar bırakabilir"
YEREL HABERLER Dr. Gebeşoğlu: "Çocuklarda idrar yolu enfeksiyonu ...
Çarşamba’da adreste nüfus hizmeti
YEREL HABERLER Çarşamba’da adreste nüfus hizmeti
Köpek kurtarma operasyonu
YEREL HABERLER Köpek kurtarma operasyonu
Samsun’da baca yangını korkuttu
YEREL HABERLER Samsun’da baca yangını korkuttu
Sahte kimlikle yakalandı, üzerinden 3 bin TL sahte para çıktı
YEREL HABERLER Sahte kimlikle yakalandı, üzerinden 3 bin TL sahte ...
5 ilde tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 13 gözaltı
YEREL HABERLER 5 ilde tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 13 gözaltı
Sahte parayla yakalandılar
YEREL HABERLER Sahte parayla yakalandılar
Samsun'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 13 gözaltı
YEREL HABERLER Samsun'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 13 ...
Bypass sonrası yürüyüşü ihmal etmeyin
YEREL HABERLER Bypass sonrası yürüyüşü ihmal etmeyin
OMÜ Covid-19 sürecinde karaciğer nakline devam etti
YEREL HABERLER OMÜ Covid-19 sürecinde karaciğer nakline devam etti
Doğa ve Afet Farkındalık Adımları projesi desteklemeye hak kazandı
YEREL HABERLER Doğa ve Afet Farkındalık Adımları projesi ...
Mandalarda suni tohumlama proje toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Mandalarda suni tohumlama proje toplantısı yapıldı
Güvenlik görevlisi susuz kalan sokak köpeğine eliyle su içirdi
YEREL HABERLER Güvenlik görevlisi susuz kalan sokak köpeğine eliyle ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X