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Kurbanlık hayvan alırken dikkat

İHA

– Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Kurban Bayramı'nda uyulması gereken kural ve önlemlere ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Kurbanlık hayvan alırken dikkat

– Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Kurban Bayramı’nda uyulması gereken kural ve önlemlere ilişkin bilgilendirme yapıldı.
Yapılan bilgilendirmede şu ifadeler yer aldı:
“Kurban Bayramı sebebiyle büyükbaş ve küçükbaş hayvan hareketlerinin yoğun olduğu bu dönemde hayvan hastalıklarının yayılma riski de artmakta, artan risk nedeniyle gerek insan gerek hayvan sağlığı risk altına girmektedir. Bu olumsuzlukların önlenmesi amacı ile bir takım tedbirlerin alınarak; yetiştiricilerin, hayvan satıcılarının ve hayvan alıcılarının gereğini yerine getirmeleri elzemdir.
Öncelikle Kurbanlık hayvan alırken Bakanlığımız tarafından tanımlanmış, küpeli ve sağlıklı hayvanlar alınmalıdır. Kurbanlık hayvanlarda bulunması gereken belgelerse şunlardır; Büyükbaş hayvanların İl içi sevklerinde kulak küpelerinin ve pasaportlarının, iller arası sevklerinde ise bunlara ilave olarak veteriner sağlık raporunun bulunması zorunludur. Küçükbaş hayvanların il içi sevklerinde kulak küpelerinin ve nakil belgesinin, iller arası sevklerinde ise bunlara ilaveten veteriner sağlık raporunun bulunması zorunludur.
Kurbanlık olarak hayvanlarını başka illere sevk eden hayvan sahiplerinin, İl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerimizden Veteriner Sağlık Raporu almaları zorunludur. Sığır, manda gibi büyükbaş hayvan satın alacakların; alacakları hayvanların kulak küpesi ve pasaportu olup olmadığı ile başka ilden sevk edilen hayvanların ‘veteriner sağlık raporu’ olup olmadığını kontrol etmeleri gereklidir. Yine koyun, keçi gibi küçükbaş hayvan satın alacaklarınsa; alacakları hayvanların kulak küpesi ve nakil belgesi olup olmadığı ile aynı şekilde başka ilden sevk edilen hayvanların ‘veteriner sağlık raporu’ olup olmadığını kontrol etmeleri ve bu belgeleri bulunmayan hayvanları satın almamaları gerekmektedir.
Hayvan varlığının devamı açısından öncelikle erkek hayvanlar kurban olarak tercih edilmeli, kurban edilecek hayvan; çok zayıf, gebe ya da yeni doğum yapmış hayvanlar olmamalıdır. Kurbanlık hayvanların kılları düzgün ve parlak, bakışları ve dış görünümü canlı olmalı, yüksek ateş, salyası ve gözde akıntısı olmamalı, pis kokulu ishali ve burun akıntısı olmamalı, öksürük ve nefes darlığı yaşamamalı, çevreye karşı aşırı tepkili veya çok duyarsız olmamalı, yara, şişlik ve ödemi olmamalı, cinsiyet organları ve memede kötü kokulu akıntısı bulunmamalı, hayvan varlığının devamı açısından öncelikle erkek hayvanlar kurban olarak tercih edilmelidir.
Kurbanlık olacak sığır ve mandalar iki yaşını (24 ayını), keçi ve koyun bir yaşını bitirmiş olmalıdır. Ancak, koyunlarda altı aylıktan sonrakilerin bir yaşını dolduranlar kadar gelişmiş ve cüsseli olması yeterli kabul edilmiştir. Kurbanlık hayvanların tür, ırk, cinsiyet ve yaş bilgileri bakanlığımızca geliştirilen ‘HaySag’ isimli mobil uygulamadan da küpe numaraları sorgulanabilmektedir.
Kurbanlık olacak hayvanlara yeteri kadar temiz su ve yem verilmeli, bulundukları ahır ve ağıllar uygun şekilde aydınlatılmalı ve havalandırılmalıdır. Suluk ve yemlikleri temiz olmalıdır. Verilen yemler kokuşmuş, küflü, yabancı maddelerle bulaşık olmamalıdır. Kurbanlık olarak sevk edilecek hayvanların taşınmasında kullanılacak olan araçların mevzuat hükümlerinde belirtilen belgelere sahip olmaları gerekmektedir. Nakil araçlarının zeminlerine yeteri kadar altlık serilmeli, temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri hayvanlar bindirilmeden yapılmalı ve havalandırması uygun olmalıdır. Kurbanlık Hayvanlar, Bakanlığımızdan Şartlı Onay/ Onay Belgesi almış kesimhaneler ile
Kurban Hizmetleri Komisyonları’nın belirlediği kesim yerlerinde kesilmelidir. Cadde, sokak ve park gibi kamusal alanlarda kurbanlık hayvan kesimleri yapılamaz.
Kesilen hayvanlara ait hastalıklı organlar, kesim sırasında oluşan atıklar, kist hidatik riskine karşı karaciğer ve akciğerler kesinlikle evcil ve yabani hayvanlara verilmemeli, hayvanların çıkaramayacağı derinlikte çukurlara gömülerek bertaraf edilmelidir. Normalden büyük, rengi farklı, kanı pıhtılaşmayan, kokulu, iltihaplı, su keseleri ve şişkinlikler bulunan, dalağı çamur gibi etler Veteriner Hekime muayene ettirilmelidir. Kesilen kurbanlık hayvanların kulak küpeleri ve hayvan pasaportları en yakın İl/ İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edilmelidir”
Ayrıca Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam da yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle İlkadım ve Atakum İlçelerinde bulunan kurbanlık hayvan satış yerlerini ziyaret ederek inceleme ve bilgilendirme yaptı.
Konu ile ilgili konuşan, Müdür Sağlam, “Kurban kesecek vatandaşlarımızın belirtilen kurallara uyması durumunda herhangi bir sorun yaşanmayacaktır. İl/ İlçe Müdürlüklerimizce görevlendirilen personelimiz de olası sorunların çözümü için sürekli sahada olacaktır. Bu konuda gerek kurbanlık hayvan satan ve gerekse de kurban kesen vatandaşlarımızın dikkatli olması faydalı olacaktır. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımızın sorunsuz ve güzel bir bayram geçirmesini temenni ederim” dedi.
Ziyarette İlkadım İlçe Tarım ve Orman Müdürü Fevzi Çalışıcı, Atakum İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yener Günay, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Rukiye Pınar ile şube ve ilçe müdürlüklerinden görevli veteriner hekim personelde yer aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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