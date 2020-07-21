Arkadaşının yaralandığı saldırıdan pantolonundaki mermi deliğiyle kurtuldu



Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA) SAMSUN'da caddede yürürken kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından tabancayla 4 el ateş edilen E.A. (26) vücuduna isabet eden 3 mermiyle yaralanırken, 4´üncü mermi arkadaşı S.A.V.'nin (23) pantolonunu delerek geçti.

Olay, saat 16.00 sıralarında İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi'nde meydana geldi. Yolda yürüyen E.A. ve S.A.V., henüz kimliği belirlenemeyen sürücünün kullandığı minibüsten tabancayla ateş açılması sonucu saldırıya uğradı. Saldırganın 4 el ateş ettiği E.A. sağ bacağından 3 mermiyle yaralanırken, 4´üncü mermi de arkadaşı S.A.V.'nin pantolonunu delip geçti. Yaralı, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Cinayet Bürosu ekiplerince ifadesine başvurulan E.A., kendisine silahlı saldırıda bulunan şüpheli veya şüphelileri tanımadığını söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Tayfur KARA

2020-07-21 18:55:41



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