OMÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi mezuniyet töreni online gerçekleşti

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesinin 42. Mezuniyet töreni, kovid19 önlemleri nedeniyle az sayıda mezunun katılımı ile temsilen gerçekleşti. Mezunların bir kısmı ise dijital ortamdan törene katılarak arkadaşlarıyla birlikte meslek yemini etti.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik bölümünden 91, Ebelik bölümünden 66, Hemşirelik bölümünden 121, Sağlık Yönetimi bölümünden 30 ve Sosyal Hizmet bölümünden 52 öğrenci mezun oldu. Toplamda 360 öğrencisinin mezun olarak mesleklerine adım attığı tören, açılış konuşmalarıyla başladı.



"Hemşire olmaya karar vermek kahramanca bir eylem"

Mezun öğrenciler adına konuşan Sağlık Bilimleri Fakültesi Birincisi Hemşirelik Bölümünden Sevde Külcüömeroğlu, 4 yıl süren eğitim öğretim hayatlarının sonuna geldiklerini belirterek bundan sonraki yaşamlarında mesleklerini en iyi şekilde temsil edeceklerini söyledi, Konuşmasında pandemi sürecinde hayatını kaybeden hemşire meslektaşlarını anarak Allah’tan rahmet diledi. Özveriyle çalışan hemşirelere teşekkürlerini ileten Külcüömeroğlu “Hemşire; bilinçsizin bilinci, intihara eğilimli olan birisi için yaşama sevinci, ampute olanın bacağı, görme yetisini kaybedenin gözü, yeni doğan bebek için hareket, genç ve tecrübesiz anne için bilgi ve güven, sesi güçsüz çıkanların ise sesidir. Bu meslek için en güncel ve en iyi araştırmayı yapacağıma, özellikle her hemşire öğrenciyi destekleyeceğimi, bildiğim her şeyi onlara öğreteceğime ve onlardan öğreneceğime, hemşirelik bakımı için elimden gelen her şeyi yapacağımı biliyor ve bunun için söz veriyorum” dedi.



"Öğrencilerimiz nitelikli bir eğitim alarak ve yeterli donanımla mezun oldu"

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Terzi ise genç mezunların heyecanlarını paylaşarak yaptığı konuşmasında, “Türkiye’nin köklü üniversitelerinden biri olan Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde ve güçlü eğitim kadrosuna sahip Sağlık Bilimleri Fakültesi mezun öğrencilerin Covid19 pandemisi sürecinde nitelikli bir eğitim aldı. Yeterli donanıma sahip olarak mezun olduklar. Öğrencilere meslek hayatlarında bilim ışığında kendilerini geliştirmelerini ve nitelikli sağlık hizmetleri sunmaları konusunda her daim üniversitenin ve fakülte nin desteğinin yanında olduğunu bilmenizi isterim” şeklinde konuştu.



"OMÜ sizin eviniz buradaki kapı size her zaman açıktır"

Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç’in şehir dışında olduğundan onun adına mezuniyete katıldığını belirten Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran, OMÜ’nün köklü bir üniversite, Sağlık Bilimleri Fakültesinin ise çok hızlı büyüyen bir fakülte olduğunu ifade etti. Kuran, sağlık ve sağlık çalışanlarının önemini bildiklerini ancak pandemi sürecinde bunu daha iyi fark ettiklerini vurgulayarak, “Pandemi süreci nedeniyle dar bir mezuniyet töreni yapmak zorunda kaldık. OMÜ sizin eviniz buradaki kapı size her zaman açıktır, bu duygularla sizi halkın hizmetine gönderiyoruz” açıklamasında bulundu.

Fakülte birincisi Sevde Külcüömeroğlu’nun mezuniyet kütüğüne ismini çaktı. Törende Fakülte ikincisi Hemşirelik Bölümünden Büşra Korucu ve Fakülte üçüncüsü Ebelik Bölümünden Merve Fidan’a başarı belgeleri verildi.

Törende Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Pınar Sökülmez, Ebelik Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Şebnem Rüzgâr, Hemşirelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. İlknur Aydın Avcı, Sosyal Hizmet Bölüm Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Aynur Arslan, Sağlık Yönetimi Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Nurcan Coşkun Us tarafından dereceye giren öğrencilere arkadaşları adına diplomalarını takdim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.