Kestiği ağacın altında kalan şahıs hayatını kaybetti

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Samsun'un Vezirköprü ilçesinde üzerine ağaç düşen şahıs hayatını kaybetti.



Olay, Yürükçal Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kuzçay mevkisinde kavak ağacı kesimi yapan Cengiz Genç (50), kestiği ağacın üzerine düşmesi sonucu ağır yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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