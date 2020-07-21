Otomobil bariyere çarptı, sürücü yaralandı

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Samsun'un Alaçam ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bariyerlere çarpan otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, Samsun Sinop karayolu Bedeş mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop istikametine seyir halinde olan Muammer E. idaresindeki 55 ABT 845 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü 112 Acil Servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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