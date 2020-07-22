Kavak ekmeğini kardeşiyle paylaşıyor

Kavak Belediyesi’nin ihtiyaç sahiplerine destek amaçlı olarak muhtelif semtlere yerleştirdiği “Hayır Dolapları” ilçe halkından büyük destek gördü.

Yaptıkları uygulama ile ihtiyaç sahibi yoksullara destek olmayı amaçladıklarını söyleyen Başkan Sarıcaoğlu, projenin güzel yanının alan el ile veren elin birbirini görmemesi olduğunu belirtti. Başkan Sarıcaoğlu, “Hayır yapmak isteyen, yoksul bir kardeşinin ihtiyacını karşılamak isteyen Kavaklı hemşehrilerimiz şehrin muhtelif yerlerine koyduğumuz bu dolaplara arzu ettikleri kadar ekmek veya çeşitli gıda ürünü hatta giysi koyarak ihtiyaç sahiplerini sevindirebilirler” dedi.

Belediye olarak Kavak’ta unutulan değerleri hatırlatacak önemli bir projeyi hayata geçirdiklerini belirten Sarıcaoğlu ihtiyaç sahiplerini rencide etmeden yardım edilmesini sağlayacak bir kapı açtıklarını söyledi. Sarıcaoğlu, ”Paylaşmaya sosyal yardımlaşmaya ihtiyaç duyduğumuz günlerde böyle bir çalışma yaptık. Projeye vatandaşlarımızın da ilgi göstermesi, destek vermesi bizleri çok mutlu etti. Bunun en güzel yanı, hayrı yapan da, ekmeği kimin aldığı da belli değil. Projeye destek veren ekmeğini kardeşiyle ile paylaşan herkesten Allah razı olsun" diye konuştu.

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