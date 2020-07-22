Samsun'da 124 kök kenevirle yakalanan bir kişi gözaltına alındı

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Samsun'da tarlasında 124 kök dişi Hint kenevir bitkisi ele geçen şahıs gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçeli Balcalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aldıkları istihbarat doğrultusunda S.K.'ye ait ikamete operasyon düzenledi. İkametin çevresinde yapılan aramada 124 kök dişi Hint keneviri bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan S.K. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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