Başkan Demirtaş: "Kurbanlıklar pazara inmeden çalışmalarımızı tamamladık" Kurban pazarı esnafından Başkan Demirtaş'a teşekkür

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Kurban Bayramı öncesi Güzeldere Mahallesi’nde bulunan pazarı ziyaret ederek hem yapılan düzenlemeleri yerinde inceledi hem de esnafa hayırlı işler dileklerini iletti.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala pazara inmeye başlayan kurbanlıklar ilçede kurulan hayvan pazarında alıcılarını bekliyor. Pazarda hareketliliğin yaşandığı son günlere doğru İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Güzeldere Mahallesi’nde bulunan hayvan pazarını ziyaret ederek, kurbanlık satışları ile ilgili bilgiler aldı.



Başkan Demirtaş yoğun ilgiyle karşılaştı

Kurbanlık satışları için hayvan pazarının açılmasından günler önce yeni düzenlemeler yaparak önlem alınması yönünde talimat veren Başkan Demirtaş, bu yapılan uygulamadan dolayı kurbanlık satışı için pazarda yer alan hayvan sahiplerinin övgüleri ve teşekkürleri ile karşı karşıya kaldı. Hayvan pazarı ziyaretinde övgüler ve teşekkürlerle karşılaşan Başkan Demirtaş, “Geçtiğimiz senelerde Kurban Bayramı öncesi vatandaşlarımızın kurban satış yerlerimizdeki eksikleri, sıkıntıları ve istek ve talepleri değerlendirdik. Bu sıkıntıların önüne nasıl geçebiliriz diye çalışma arkadaşlarımızla durum değerlendirmesi yaptık. Çözümün ancak bu yöntemle olabileceği kanaatine vardık ve kurbanlıklar pazara inmeden günlerce önce çalışmalarımızı yaparak tamamladık. Elbette ihtiyaçlar doğrultusunda hayvan pazarımızın daha da ileri seviyede hizmet verebilmesi için çalışmalarımızı araştırmalar doğrultusunda düşünüyoruz. Özellikle hayvan satışının yapıldığı Güzeldere hayvan pazarımızdaki su problemini çözmek adına sondaj su kullanımının yanı sıra banyo, tuvalet ve mescit gibi ihtiyaç arz eden donatıları çözüme kavuşturmanın memnuniyeti bununda vatandaşlarımıza olumlu yansıması bizleri ziyadesi ile memnun ediyor” dedi.



“5 Müdürlükle 7/24 hizmet veriyoruz”

Satış yerlerindeki alt yapı çalışmalarını tamamladıklarını ifade eden Başkan Demirtaş, “Kurban satış yerlerinde belediye olarak 5 farklı müdürlüğümüz ile 7/24 hizmet veriyoruz. Zabıta, Temizlik, Park Bahçeler, Sağlık İşleri ve Fen İşleri Müdürlüğümüz ile buradaki çalışmaların daha sağlıklı olması için gayret gösteriyor. Vatandaşlarımızın daha sağlıklı ortamda alışveriş yapabilmeleri adına ilaçlama ve temizlik çalışmalarına büyük önem veriyoruz. Satış yerleri, her gün temizlenerek ilaçlanıyor. Satıcı arkadaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılarken, vatandaşlarımıza da hiçbir sıkıntı yaşamadan kurbanlarını alabilecekleri bir ortam sunuyoruz” diye konuştu.



“Tek noktadan 2 farklı güzergahla ücretsiz servis imkanı”

Pandemi sonrası hayatın kontrollü şekilde devam ettiğini hatırlatan Başkan Demirtaş, “Güzel bir bayram olmasını diliyoruz. Malumunuz salgın sonrası normalleşme süreciyle beraber devam eden bir süreci yaşıyoruz. Bu süreç içerisinde de pazarlarda olduğu gibi tüm alanlarda kontrollü şekilde hayatın devam etmesi gerekiyor. Esnaflarımız gelip hayvan pazarlarımızdaki yerlerine hayvanlarını koydular. Kurbanlık almak isteyen vatandaşların, kurban pazarına daha rahat ve güvenli bir şekilde ulaşması için ücretsiz olarak tek noktadan saat başı kalkacak olan servis araçlarımız vatandaşlarımızın hizmetinde olacak. Seferler Gençlik Parkı'nda 2 farklı güzergahda sabah 09.0016.00 saatleri arasında, 100.Yıl Bulvarı, Irmak Caddesi'ni (Koşuyolu) takip eden yol güzergahı, diğer güzergah ise 2.Bulvar, Sülün Kavşağı, İlyasköy, Odunpazarı, Atasam Kavşağı, Şehit Mustafa Zıvalı Bulvarı üzerinden Güzeldere Mahallesi'ndeki hayvan pazarında son bulacak. Kurban pazarından dönüşler ise 09.3017.30 saatlerinde olacak ” şeklinde konuştu.

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