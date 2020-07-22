Havza’da asfalt çalışmaları tamamlandı

Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Havza Belediyesi işbirliği ile Havza ilçe merkezinde asfaltlama ve çizgi çalışmalarının tamamlandı.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir yaptığı açıklamada üç yol güzergahında yaklaşık 2 bin 500 metre sıcak asfalta kaplama yol yapıldığını söyledi. Yapılan çalışma ile yolların daha güvenli ve kullanışlı hale geldiğini ifade eden Başkan Özdemir, “Yapılan çalışmalarımız ile zaman içerisinde eskiyen ve ekonomik ömrünü tamamlamış yollarımız yenilenerek daha güvenli ve kullanışlı hale geldi. Samsun Büyükşehir Belediyemiz ve belediyemizin işbirliği ile çalışmalarımız kısa sürede tamamladık. Asfalt çalışmasının ardından yapılan çizgi çalışmaları ile yollarımız hem daha güzel bir görünüme kavuştu, hem de daha güvenli bir hale geldi. Halkımıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Başkan Özdemir, Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Havza Belediyesi iş birliği ile kırsal mahallelerde çalışmaların ara vermeden devam ettiğini belirterek, “Dereköy Mahallesi'nde 3 bin 600 metrelik sıcak asfalt kaplama, Beyköy Cevizlik Mahalleleri grup yolunda 3 bin 300 metre ikinci kat sathi kaplama çalışmaları tamamlandı. Ekiplerimiz aralıksız olarak halkımıza hizmet götürmek için çalışmalarına devam ediyor. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir’e ilçemize vermiş oldukları destekler için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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