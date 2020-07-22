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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun’da uyuşturucu ticaretinden 2 kişi tutuklandı

İHA

Samsun'da narkotik polisi tarafından yapılan operasyonda, 'müşterek hareket ederek uyuşturucu ticareti yaptıkları' iddia edilen 2 kişi mahkemece tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun’da uyuşturucu ticaretinden 2 kişi tutuklandı

Samsun’da narkotik polisi tarafından yapılan operasyonda, 'müşterek hareket ederek uyuşturucu ticareti yaptıkları' iddia edilen 2 kişi mahkemece tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay, İlkadım ilçesi Hürriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'müşterek hareket ederek uyuşturucu madde satışı yaptıkları' bilgisini aldıkları S.T., İ.Ö. ve U.K.’yi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 4 paket halinde 81,43 gram bonzai, 1 adet bonzaili sigara, 7,65 mm çapında tabanca ve 4 adet 7,65 mm çapında tabanca mermisi gele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişi "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren İ.T. ve U.K. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, S.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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