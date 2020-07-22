Samsun'da silahla yaralama

"O kurnadan bu kurnaya"

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Samsun'da silahla ayağından yaralanan bir kişi hastanede tedavi altına alındı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Dereler mevkisinde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tabancayla sol ayağından yaralanan S.Ş.(22) kendi imkanıyla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine gitti. Yaralı genç burada tedavi altına alındı.

S.Ş. aracın içinde kendisini vurduğunu iddia etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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