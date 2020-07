Başkan Demirtaş: "Halkıma faydalı olacağına inanırsam partimi değiştiririm"

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Samsun'da bulunan medya temsilcileri ile bir araya geldiği kahvaltı programında, "18 yaşından 64 yaşına kadar belli bir siyasi kimlik ve düşüncede yaşamış birisiyim. Asla bir makam, mevki, yer, görev elde etmek için hiç bir çabam olmadı. Halkıma faydalı olacağına inanırsam başka bir partiye giderim" dedi.

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “24 Temmuz Basın Bayramı” dolayısıyla Samsun'da bulunan medya temsilcileri ile bir araya geldi. Çok sayıda medya temsilcinin katıldığı programda bir konuşma gerçekleştiren Demirtaş, MHP'ye geçeceği konusunda yapılan iddialara cevap verdi.



"Ben İYİ Parti’ye misafir olarak geldim”

Bu yaşına kadar bir koltuk elde etmek, makam, mevki değiştirmek için hiç böyle bir derdi olmadığını söyleyen Demirtaş, "İYİ Parti binasında aday gösterildiğimde oradaki arkadaşlarımız bana ‘başkanım siz her yerde ülkücüyüm diyorsunuz yarın seçimi kazandığın zaman burada durmayacaksın gibi durum var’ dediler. ‘Gidecek misin?’ diye sordular. Ben de dedim ki ‘İYİ Parti’li değilim, CHP'li de değilim. İkisi kendi arasında ittifak etti bana teklif getirdiler. Beni aday yapın demedim. Onlar bana gel aday ol, seninle seçimi kazanabiliriz dediler. Ben de Necattin Demirtaş olarak seçime girmeyi kabul ettim. Ben İYİ Parti’ye misafir olarak geldim'. Misafir olarak buraya geldiğimde kendine kendine şunu söylemem lazım: Öyle bir ortam bulmalıyım ki kendime zaten burası benim evimmiş diye söylemem lazım. Bu misafir ne zaman gidecek diye gözlerseniz ben zaten orada durmam dedim. Bunlar seçim öncesinde oluyor. Ben şuan da 64 yaşındayım. 18 yaşından 64 yaşına kadar belli bir siyasi kimlik ve düşüncede yaşamış birisiyim. Ben icraatım da hangi partili diye muamele yapmam. Tüm çalışanlarımı Allah'ın bir emaneti olarak görürüm. Hizmet yaparken de bu noktada hareket ederim" diye konuştu.



"Seçimi kazandığım gün İlkadım Belediyesi önünde siyasi kimliğimi bıraktım"

2019 seçimlerinde her kesimden kendisine oy verildiğini ifade eden Demirtaş, "Seçimi kazandığımda bana oy veren vermeyen herkesin belediye başkanıyım dedim. Bizim sorgulamamızın esas sebebi şudur: İYİ Parti’liler gelir mi gelmez mi diye bakıyor. CHP orada mı kalacak burada mı kalacak diye bakıyor. MHP bize gelir mi gelmez diye bakıyor. Bu tür hikayeler de anlatılacak birçok şey var. Tablo böyle olunca herkes kendine göre bir yorum katıyor. Kimlik itibariyle yakınlık itibariyle olaya baktığınız zaman ülkücü kimlikli bir adamım. Bize yakışan şudur: Necattin Demirtaş bu yaşına kadar bir koltuk elde etmek için makam, mevki değiştirmek için hiç böyle bir derdi olmadı. 2014 seçimlerinde herkes bize ‘seçimi kazanacak’ dedi ama kaybettik. Ben inançlı bir insanım. Allah nasip ederse bu işler oluyor. Şu anda ben belki Türkiye'de en zor olan işlerden birini yaptığımız için biraz da bunlar muhatabız. AK Parti’li bana oy verdi, CHP'li, İYİ Parti’li bana oy verdi. MHP'nin yüzde 95'i bana oy verdi. İlk defa benim hayatımda Faziletçiler bana oy verdi. Bunu başarmış olmak insana apayrı bir mutluluk veriyor. Hizmet noktasındaki problemleri aşmak için irade gösterebilir. Bunun dışında asla bir makam, mevki, yer, görev elde etmek için hiç bir çabam olmaz. Şartlar bu şehirle ilgili bir şey yapmamız gerektiğinde başka yere geçeceğimiz konusunda aklım kanaat gelirse giderim. Necattin Demirtaş kendi geleceği için yerini oynatmaz. Halkla ilgili ülkemle ilgili sorun olacaksa elbette ki oynatırım. Bedel ödenecek ise canımızı da veririz. Bu ülke için can vermekten öte çok çalışmak gerektiğini yaşayarak öğrendik" şeklinde konuştu.



“Halkıma faydalı olacağına inanıyorsam yaparım”

Topluma hizmet götürmek açısından gurur yapmanın bir gereği olmadığını belirten Demirtaş, "Bizim şu anda bu hizmeti götüremeyeceğimiz yönünde kanaatimiz yok. Şu anda ihtiyaç yok. Ama ileride olursa diye açık kapı bırakma sebebi bu. Benim kendi açımdan koltuk elde etmek için bir hamle yapmam. Onu anlatmaya çalışıyorum. Ama ileride bu işi götürmekte halkıma faydalı olacağına inanıyorsam bunu yaparım. Niye yapmayayım. Topluma hizmet götürmek açısından gurur yapmanın bir gereği yok" ifadelerini kullandı.

Program toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

