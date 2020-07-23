Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

"O kurnadan bu kurnaya"

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Samsun'da çalıştığı inşaatta elektrik akımına kapılan bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çalıştığı inşaatta elektrik akımına kapılan İzzet Gözütok (59) ağır yaralandı. 112 acil ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan İzzet Gözütok yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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