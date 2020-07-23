Uyuşturucu haplarla yakalanan şahsa adli kontrol

Samsun'da bazı adreslerde arama yapan polis ekipleri tarafından uyuşturucu haplarla ilgili gözaltına alınan şahıs mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi'nde F.M.'ye ait adreslerde arama yaptı. Yapılan yapılan aramada, 665 kapsül sentetik ecza ve 36 adet extacy hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan F.M. 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren F.M. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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