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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hedef temiz bir Bafra

İHA

Bafra Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, temiz bir Bafra için yoğun bir tempo ile hizmet veriyor.

Hedef temiz bir Bafra

Bafra Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, temiz bir Bafra için yoğun bir tempo ile hizmet veriyor.
Ekipler, günlük çöp toplamanın yanı sıra durum ve mevsim şartlarına göre de cadde ve sokakların temizliğine devam ediyor. Günlük toplanan evsel atık ve geri dönüşebilen atıkların toplanması ile birlikte meydanların ve Pazar alanlarının temizliği, halk sağlığı alanında risk oluşturabilecek unsurların ilaçlanması, mevsimsel olarak dökülen yaprakların yağmursuyu sistemine vereceği zararı engellemek için yaprakların toplanması gibi çalışmalar büyük bir titizlikle yürütülüyor.
Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde görev yapan ekipler, şehir merkezinin yanında Kapıkaya Doğa Sporları ve Kültür Festivali’nin yapıldığı alanda da kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi.
Bafra’da diğer hizmet noktalarında olduğu gibi temizlikte de yoğun bir gayret ve temponun içinde olduklarını belirten Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "Şehrimizin güzel insanlarına en güzel hizmeti sunabilmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Temizlik işleri Müdürlüğü ekiplerimiz; tüm mahallelerde evsel atıkların toplanmasından cadde ve sokakların temiz tutulmasına, çöp konteynerlerinin dezenfekte edilmesine kadar tüm çalışmalar herhangi bir aksaklığa yer verilmeden gerçekleştiriliyor. Temizlik hizmetleri yerel yönetimlerin en önemli görevlerinden birisidir. Temiz, sağlıklı bir şehir hedefiyle ekiplerimiz çalışıyor. İlçemizde en temel görevlerimizden olan temizlik hizmetlerinin sorunsuz bir şekilde yerine getirilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.
Bafra Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde farklı bir ekip ise Korona virüse karşı ilk günden beri ilçenin tüm alanlarında dezenfeksiyon çalışmalarına devam ediyor.
Korana Virüse karşı önlemler kapsamında İlçede birçok noktada gerçekleştirilen dezenfeksiyon çalışmaları Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi’nde de uygulandı.

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