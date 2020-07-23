Dr. Kamil Furtun’un eşi Samsun Tabip Odası Başkanlığına adayı

Samsun Tabip Odası, pandemi sebebiyle geciken seçimli olağan genel kurulunu 16 Ağustos 2020 tarihinde yapacağını açıkladı. 2015 yılında görevi başında silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Dr. Kamil Furtun’un eşi Uzm.Dr. Funda Furtun, başkan adayı olduğunu açıkladı.

Samsun Tabip Odası, tarihinde ilk kez oda başkanın bir kadın hekim olmasını arzu ettiklerini bildirdi. Bu sebeple seçime Uzm.Dr. Funda Furtun başkanlığında bir ekiple gideceklerini duyurdu. Samsun Baro Başkanlığına da bir kadın hukukçunun adaylığını açıklamasından sonra Samsun Tabip Odasına da bir kadın hekimin aday olması şehirde heyecan oluşturdu.

Dr. Furtun yaptığı açıklamada, "Samsun Tabip Odası şehrimizin önemli sivil toplum örgütlerinden biridir. Çağdaş Hekim Grubunun temel anlayışı içinde önemli hizmetler yaptı. Bir hekim olarak ve bir hekim eşi olarak Samsun’da çalışan tüm hekimleri en zor günlerimde yanımda hissettim. Bu sebeple tüm meslektaşlarıma müteşekkirim. Samsun Tabip Odası tüm hekimlerin örgütüdür, içinde olduğum yönetim altında da bu şiarla çalışmıştır. Böyle de kalmaya da devam edecek. Başkan seçildiğim takdirde temel önceliğim ötekileştirmeyen, tüm hekimleri kucaklayan, birleştirici bir Tabip Odası için yönetim kurulumuz ile hizmet etmeye devam edeceğiz. Tüm Samsun hekimlerini meslek odalarına sahip çıkma adına oy kullanmaya davet ediyoruz” dedi.



Samsun Tabip Odası Başkanlığına aday olan Uzm Dr. Funda Furtun Amasya doğumlu. 1989 Ondokuz Mayıs Üniversitesi mezunu. Mezun olduğu Tıp Fakültesinde Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji ihtisası yapan Furtun 1996 yılında uzman oldu. Eski Samsun Mehmet Aydın Devlet Hastanesi, Samsun Eğitim ve Araştırma hastanesinde görev yapan Dr. Funda Furtun aktif şekilde özel bir hastanede görevine devam ediyor. 20012002 ve 20182020 yılları arasında iki kez Samsun Tabip Odası yönetim kurulu üyeliği yaptı. Dr. Funda Furtun, 29 Mayıs 2015 yılında görevi başında silahlı saldırıya uğrayarak şehit olan Dr. Kamil Furtun’un eşi ve bir erkek evlat annesi.



Samsun Tabip Odası seçimli olağan genel kurulu 16 Ağustos tarihinde gerçekleşecek.

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