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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun'da fuhuş operasyonundan 10 kişi adliyeye sevk edildi

İHA

Samsun'da polis tarafından yapılan eş zamanlı fuhuş operasyonda gözaltına alınan 2'si kadın 10 kişi adliyeye sevk edildi.

Samsun'da fuhuş operasyonundan 10 kişi adliyeye sevk edildi

Samsun'da polis tarafından yapılan eş zamanlı fuhuş operasyonda gözaltına alınan 2'si kadın 10 kişi adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri, "fuhuş için yer temin etmek, fuhşa aracı olmak ve kadın ticareti" suçlarından 3 gün önce çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda aralarında kadınların da bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si kadın 10 kişi polisteki sorgularının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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