Milletvekili Yılmaz, tarihi ana eşlik etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milletvekili Yılmaz, tarihi ana eşlik etti

İHA

Milletvekili Yılmaz, tarihi ana eşlik etti

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, 86 yıl sonra ilk cuma namazı ile ibadete açılan Ayasofyai Kebir Camii Şerifi'nde o tarihi anlara eşlik etti.
Ayasofyai Kebir Camii Şerifi, 86 yıl sonra kılınan ilk cuma namazı ile ibadete açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, bakanlar, milletvekilleri, siyasi temsiller, sivil toplum kuruluşu üyeleri ve binlerce vatandaş Ayasofyai Kebir Camii Şerifi'ndeki ilk cuma namazına katıldı.
Ayasofyai Kebir Camii Şerifi'ndeki açılış programında, Ayasofya Meydanı'nı dolduran vatandaşlar tekbir getirdi, hoparlörden sala verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cami içinde Kur'anı Kerim okudu. Erdoğan, Fatiha suresini ve Bakara suresinin ilk 6 ayetini okurken, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş dua etti. Duaların ardından Ayasofyai Kebir Camii Şerifi'nin 4 minaresinden 4 müezzinle ezan okundu, cemaat 86 yıl sonra ibadete açılan camide kılınan ilk namazda secde etti.
Ayasofyai Kebir Camii Şerifi'nde, 86 yıl sonra cuma namazını kılmak ve tarihi ana tanıklık etmek için çeşitli illerden İstanbul'a gelen çok sayıda vatandaş da alanın dolması nedeniyle cuma namazını Yenikapı etkinlik alanında kıldı. Sünnet namazının ardından Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, hutbe okudu, farz namazını kıldırdı.

“86 yıllık özlem sona erdi”
AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, 86 yıl sonra ilk cuma namazı ile ibadete açılan Ayasofyai Kebir Camii Şerifi'nde o tarihi anlara eşlik etti. Cuma namazı öncesi cami içinde yerini alan Yılmaz, cemaatle birlikte dua etti, ardından cuma namazını kıldı.
86 yıllık özlemin sona erdiğini ve tarihi bir anda Ayasofyai Kebir Camii Şerifi'nde ibadet etmenin büyük onurunu yaşadığını ifade eden Yılmaz, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Ayasofyai Kebir Camii Şerif'in ibadete açılmasındaki kararlı duruşu, öncülüğü ve bu tarihi anlar hepimizi gururlandırdı. Ayasofya'nın önemi çok büyük. Bizler için ne anlam ifade ettiğinin, manevi gücünün tarifi mümkün değil. Rabb’ime şükürler olsun ki; Ayasofya'da artık Müslümanlar namazlarını kılabilecek, dua edebilecek. Buradaki manevi atmosferi tarif etmek mümkün değil. Binlerce Müslüman Türkiye'nin dört bir yanından akın akın geldi. Rabbim bizlere de bu tarihi anda ellerimizi semaya açmayı, ibadetlerimizi yapmayı nasip etti. Dualarımızın, niyetlerimizin kabul olmasını Yüce Allah'tan diliyorum" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Demir, 'Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi' için şerbet dağıttı
YEREL HABERLER Başkan Demir, 'Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi' için ...
Terme'de Ayasofya heyecanı
YEREL HABERLER Terme'de Ayasofya heyecanı
Hayvan pazarlarına sıkı denetim
YEREL HABERLER Hayvan pazarlarına sıkı denetim
Ecrin Kurnaz davasında üvey babaanneye 3 yıl 10 ay hapis Üvey babaanne "taksirle ölüme neden olma" suçundan 3 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı
YEREL HABERLER Ecrin Kurnaz davasında üvey babaanneye 3 yıl 10 ay ...
Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Ecrin bebeğin üvey babaannesi, 3 yıl 10 ay hapse çarptırılıp, tahliye edildi
YEREL HABERLER Ecrin bebeğin üvey babaannesi, 3 yıl 10 ay hapse ...
Otomobil motosikletle çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil motosikletle çarpıştı: 1 yaralı
Havza'da Ayasofya coşkusu Belediye şerbet dağıttı
YEREL HABERLER Havza'da Ayasofya coşkusu Belediye şerbet dağıttı
Belediye personeli son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Belediye personeli son yolculuğuna uğurlandı
Kaçak içki aranan evde 3 tabanca ele geçti
YEREL HABERLER Kaçak içki aranan evde 3 tabanca ele geçti
Ayasofya için tatlı ikramı
YEREL HABERLER Ayasofya için tatlı ikramı
Hamdi Yıldız: “Bedenlerimiz Samsun’da, gönlümüz Ayasofya’da” “86 yıl sonra Ayasofya’nın açılışıyla İstanbul Fetih sevincini 2. kez yaşayacak” 11 İslam ülkesinde kesilen şükür kurbanları için dua edildi
YEREL HABERLER Hamdi Yıldız: “Bedenlerimiz Samsun’da, gönlümüz ...
Asker adayı koronavirüsü yendi, plazma bağışçısı oldu
YEREL HABERLER Asker adayı koronavirüsü yendi, plazma bağışçısı oldu
139 kilodan 100 kiloya düştü, hayatı değişti
YEREL HABERLER 139 kilodan 100 kiloya düştü, hayatı değişti
Samsun'da fuhuş operasyonundan 10 kişi adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Samsun'da fuhuş operasyonundan 10 kişi adliyeye sevk ...
Samsun'da otomobil bariyere çarptı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da otomobil bariyere çarptı: 2 yaralı
YÖK’ün 2019 Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporunda OMÜ’nün başarısı tescillendi
YEREL HABERLER YÖK’ün 2019 Üniversite İzleme ve Değerlendirme ...
Samsunspor sağlık kontrolünden geçti
YEREL HABERLER Samsunspor sağlık kontrolünden geçti
Hasta taşıyan ambulans kaza yaptı
YEREL HABERLER Hasta taşıyan ambulans kaza yaptı
Silahla yaralanma olayından 4 kişi serbest bırakıldı
YEREL HABERLER Silahla yaralanma olayından 4 kişi serbest bırakıldı
Yüksek sesle konuştuğu için kendisini uyaran şahsı 5 yerinden bıçaklayan şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Yüksek sesle konuştuğu için kendisini uyaran şahsı 5 ...
Dr. Kamil Furtun’un eşi Samsun Tabip Odası Başkanlığına adayı
YEREL HABERLER Dr. Kamil Furtun’un eşi Samsun Tabip Odası ...
Hedef temiz bir Bafra
YEREL HABERLER Hedef temiz bir Bafra
Uyuşturucu haplarla yakalanan şahsa adli kontrol
YEREL HABERLER Uyuşturucu haplarla yakalanan şahsa adli kontrol

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X