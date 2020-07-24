Uyuşturucu kullanmaktan ceza alan genç tutuklandı

"O kurnadan bu kurnaya"

Ne Bodrum ne de Çeşme! Onun tercihi...

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Samsun'da uyuşturucu kullanmaktan hakkında hapis cezası bulunan genç, polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yargılandığı mahkemece "uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak" suçlarından 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan C.B.'yi gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen C.B. adli işlemlerin ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.