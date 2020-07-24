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Bafra’da Ayasofya sevinci Başkanı Hamit Kılıç şerbet dağıttı

İHA

Bafra’da Ayasofya sevinci Başkanı Hamit Kılıç şerbet dağıttı

86 yıl müze olarak kalan Ayasofyai Kebir Camii Şerifi'nin tekrar ibadete açılarak cuma namazının kılınması tüm ülkede olduğu gibi Bafra’da da sevinç ile karşılandı. Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç şerbet dağıttı.
Başkan Hamit Kılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde Ayasofya'nın ibadete açılmasının sevincini Bafralılarla paylaştı. Başkan Hamit Kılıç, cuma namazını Çarşı Camisi'nde eda ettikten sonra AK Parti İlçe Başkanı Av. İbrahim Semiz ve Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Barbaros Turna ile birlikte Bafralılara Osmanlı şerbeti ikram etti.
Bu tarihi ana şahitlik etmekten dolayı büyük bir mutluluk ve gurur duyduklarını ifade eden Başkan Kılıç, “Danıştay, Ayasofya'yı müze yapan 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmiş, Cumhurbaşkanımızın kararı ile de Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilerek ibadete açılmasına karar verilmiştir. Böylece fetih hakkı olan Ayasofya aslına rücu etmiş, İstanbul'un fatihi Sultan Mehmet Han'ın vasiyeti yerine gelmiştir. Bugünleri bizlere gösteren, bir duamızı daha gerçeğe dönüştüren Rabb’imize hamdediyoruz. Türkiye, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde tarih yazmaya devam ediyor. Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması için çaba sarf eden Cumhurbaşkanımıza ve emeği geçen herkese sonsuz şükranlarımı sunuyorum. İstanbul'un fatihi kutlu komutan Fatih Sultan Mehmet'i ve kahraman ecdadımızı rahmetle anıyorum. Hayırlı olsun” dedi.

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