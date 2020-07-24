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Samsun’un Çarşamba ilçesinde 'Sözleşmeli Tarım Tanıtım Toplantısı' düzenlendi.

Çarşamba Şeker Fabrikasında basına kapalı yapılan toplantı Vali Dr. Zülkif Dağlı, AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Türkşeker Genel Müdürü Mücahit Alkan ve ziraat odası başkanlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda, pandemi sürecinde sağlık ile birlikte tarım sektörünün de kıymetinin daha iyi anlaşıldığını belirten Vali Dağlı, Türkşeker'in uyguladığı Sözleşmeli Tarım Projesi'ni, çiftçileri fiyat dalgalanması ve faizden koruduğu için önemsediklerini söyledi.

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