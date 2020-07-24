Sıcak kahveyle yanan çocuk ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi

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Sinop'ta üzerine sıcak kahve dökülerek yanan 2,5 yaşındaki çocuk, ambulans helikopterle Samsun'daki hastaneye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Sinop'un Türkeli ilçesinde üzerine sıcak kahve dökülen 2,5 yaşındaki Toprak E.D., yüzünden ve vücudundan yanarak yaralandı. Ailesi tarafından Türkeli Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk, burada ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezine sevkine karar verildi. Samsun'dan havalanan Sağlık Bakanlığı 112 Acil Servise ait ambulans helikopter Sinop'un Türkeli ilçesindeki stadyuma iniş yaptı. Hava ambulansı yaralı Toprak E.D.'yi alıp Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Toprak E.D., Samsun'daki hastanede tedavi altına alındı.

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