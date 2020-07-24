Vukan Savicevic Samsunspor’da

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TFF 1. Lig’in yeni ekiplerinden Samsunspor, Vukan Savicevic ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Kulüp tarafından imzaların atıldığı duyuruldu.

Konu hakkında yapılan açıklamada, “Polonya’nın Wisla Krakow takımında oynayan Karadağ Milli Takımı'nın orta saha oyuncusu Vukan Savicevic ile 3 yıllık anlaşma sağlanmıştır. İmza törenine 26 yaşındaki oyuncu Vukan Savicevic’in yanı sıra Samsunspor Futbol Kulübü A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanımız Yüksel Yıldırım ve Genel Menajerimiz Mustafa Aztopal katılmıştır. Oyuncumuzun camiamıza hayırlı olmasını dileriz” ifadeleri kullanıldı.

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