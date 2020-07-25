OMÜ 12 öğretim elemanı alacak

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Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) 12 öğretim elemanı alacağını duyurdu.

OMÜ’den yapılan açıklamada, “Üniversitemizin birimlerine, 10.07.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine 13.09.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak eklenen Geçici Madde 2 uyarınca 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ‘Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili maddelerine göre öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrolarına eleman alınacaktır” denildi.

Öğretim elemanı alınacak bölümler şunlar:

Samsun Meslek Yüksekokulu Seracılık 1, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 1, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Esasları 1, Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 1, Sağlık Bilimleri Fakültesi Toplum Beslenmesi 1, Mimarlık Fakültesi Mimarlık 2, Devlet Konservatuvarı Geleneksel Türk Müzikleri 1, Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Fizik 1, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Eczane Hizmetleri Eczacılık 1, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ortopedik Protez ve Ortez Protez 1 öğretim görevlisi, Eğitim Fakültesi Zihin Engelliler Eğitimi 1 araştırma görevlisi.

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