Samsunspor'da Savicevic'ten 3 yıllık imza

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA) TFF 1'inci Lig'de mücadele edecek olan Yılport Samsunspor, Karadağ Milli Takımı'nın orta saha oyuncusu Vukan Savicevic ile 3 yıllık anlaşma sağladı.
Yeni sezon hazırlıklarını Bolu'nun Gerede ilçesinde sürdüren Yılport Samsunspor, ilk yabancı transferini Polonya'nın Wisla Krakow takımında oynayan Vukan Savicevic ile yaptı. 26 yaşındaki oyuncu İstanbul'da düzenlenen tören ile Samsunspor'a 3 yıllık imza attı. Törene Samsunspor Futbol Kulübü A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Yıldırım ve Genel Menajer Mustafa Aztopal da katıldı.DHA-Spor Türkiye-Samsun Gökhan İÇKİLLİ
2020-07-25 10:42:15
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