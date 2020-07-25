Dinççağ: “Bu bayramda kurban olmayalım”

Halk Sağlığı ve İç Hastalıkları Uzmanı Dr. M. Emin Dinççağ, “Kurban etiyle hastalık bulaşmaz, yeter ki etler iyice pişirilsin. Ellerimizi çok iyi yıkamalıyız. Bu bayramda gözlerimizle dokunup, yüreğimizle sarılmalıyız. El öpme, tokalaşma, sarılma gelecek bayramlara ertelenmelidir. Kalabalıktan kaçınmalı, fiziksel mesafeyi korumalıyız” dedi.

Bu yıl Kurban Bayramı’nın, Kovid19 salgını nedeniyle yine olağanüstü günlere rast geldiğini belirten Dr. M. Emin Dinççağ, hastalığın yayılmasını önlemek, başkalarına hastalığı bulaştırmamak, hasta olmamak için önerilen tedbirlere dikkat ederek ve yeni normal düzenin zorunlu kıldığı kurallara uyarak bir bayram yaşanması gerektiğini vurguladı. Dinççağ, “Alıştığımız bütün geleneksel davranışları sorgulamak, daha çok tedbirli davranmak, yaşlılara fazla yaklaşmamak, dışarıdan gelenleri misafir kabul etmemek, daha çok evimizde oturmak, kalabalıklara girmemek, maske takmak, sosyal mesafeyi korumak, çok sık el yıkamak, dezenfektan kullanmak, ‘bize bir şey olmaz’ dememek zorundayız. Bayramın ruhuna uygun, kurban kesilirken başında daha az insan olmalı, kurban kesenlerin ve başında olması zorunlu olanların mutlaka maske takması uygun olur. Bu işlemi yapanların daha çok el temizliği ve hijyene dikkat etmesi gereklidir. Kurbanın kesildiği alan temiz olmalı, atıklar ortada bırakılmamalı, kurban eti taşınırken hijyene dikkat edilmelidir” diye konuştu.



Yaşlılar korunmalı

Dr. M. Emin Dinççağ şöyle devam etti:

“Mümkünse kurban etini bir kişi dağıtmalı, bu sorumluluğu alanın, sosyal mesafeye dikkat etmesi, maske takması, ziyaretlerini kısa tutması idealdir. Kurban etleri sıcak bir döneme rastladığımız için sıcak havada uzun süre bekletilmemeli, kesimden kalan parçalar, kan ve diğer kurban artıkları açılan çukura gömülmeli ve üzeri sıkıca örtülmelidir. Sinek ve sivrisinekler hastalık taşıyabilir dikkatli olunmalıdır. Yaşlıların eli öpülmemelidir. Kucaklaşma, çok yaklaşma korona hastalığı için ciddi risktir, gelecek bayramlara ertelenmelidir. Evde kalabalıklar oluşturulmamalıdır. Daha çok dışarda durulmalı, sosyal mesafeye oldukça dikkat edilmeli bu konuda yaşlılar korunmalıdır. Bayramları coşku içinde yaşamak, huzur içinde olmak, toplumsal birliğimizi sağlayabilmek ancak sağlıklı ve hastalık salgınının olmadığı ortamlarda mümkündür.”



Kovid19 ciddi sorun

Kovid19 salgınının henüz tüm dünyanın birinci derecede gündemi ve aşılması gereken ciddi sorun olduğunu ifade eden Dinççağ, “Bu sorun ancak herkesin sorumluğunu alıp, tedbirlere uyması ile aşılabilir. Bayramda sevinci huzuru yaşamak varken kurban olmak, hastalık kapmak veya bir yakınımızın hasta olmasına sebep olmak da mümkündür. Bu bakımdan olağan üstü bir dönemde olduğumuz unutulmamalı, birbirimizi uyarmalı, sağlık otoritelerince önerilen tavsiyelere ve uygulamalara saygı göstermeliyiz. Gelecek günlerde, daha sağlıklı daha mutlu bayramlar yaşayabilmek için bu günleri hasarsız ve kayıpsız kapatmalıyız. Ağız tadıyla bir bayram, dikkat edilerek, korunarak, maskeli ve bilinçli davranarak mümkün olacaktır” ifadelerini kullandı.

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