Gaziantep mutfağından lezzetler Samsun’da

Gaziantep mutfağından dünyaca ünlü lezzetler “Gaziantep Yöresel Ürünler ve Yemek Şenliği”nde Samsunlularla buluştu.

Gastronomi şehri olan Gaziantep’e özgü birçok lezzetin yer aldığı şenlikte birbirinden lezizi yemekler kokuları ve görüntüleriyle vatandaşları cezbetti. Samsun’un İlkadım ilçesi Sevgi Gölü yanında kurulan alan memleketinin lezzetlerini özleyenler ve farklı tatlar denemek isteyenler için uğrak noktası haline geldi.

Gaziantepli 12 firmanın yaklaşık 40 stantla katıldığı yemek şenliğinde bünyesinde 500 ürün tescilli olan Gaziantep’in yemek çeşitleri ve yöresel gıdaları yer aldı. Şenlikte kebap çeşitlerinden baharat çeşitlerine, kuru sebze ve meyve çeşitleri ile pekmez çeşitlerine kadar ürünler bulabilmek mümkündü. Şenlikte baklava, künefe, kağıt kebabı, içli köfte, satır kebabı, karadut özü, bıttım sabunu gibi ürün ve lezzetler ilgi odağı oldu.

Şenlikte içli köfte yapan Seval Kelkiçoğlu, “Samsun’a Gaziantep’i tanıtmak amacıyla geldik. Ben içli köfte yapıyorum. Gaziantep’e ait bir lezzet. İnce olması ve etinin lezzetli olması nedeniyle çok seviliyor” dedi.

Satır kebabını anlatan Kebap ustası Amaç Zabul, “Bu kebabın dünyada eşi yok. Dana ve kuzudan yapılır. Sadece ve birde kuyruk yağı ile yapılır. Başka ne bir baharat ne katkı maddesi hiçbir şey yok. Herkeste yapamaz” diye konuştu.

Karadut suyu hakkında bilgi veren Ahmet Korkmaz, “Meşhur karadut suyu. Ağız yarasına, kansızlığa, anemiye yorgunluğa, halsizliğe birebir şifadır. Bunun haricinde burada bıttım sabunlarımız var. Pekmezlerimiz var. Bıttım sabunu özellikle çok talep görüyor” şeklinde konuştu.

Şifalı sabunlar hakkında konuşan Yeşim Yıldız, “Başka bir yörede bulunmayan zahter ve zeytinhayhali gibi baharatlarımız bulunuyor. Burada bıttım sabunu, kükürt sabunu gibi ürünlerde satıyoruz” ifadelerini kullandı.

Baklava ve künefe ustası Mustafa Sayın, “Baklava Gaziantep’in vazgeçilmezidir. Fıstığıyla, tadıyla lezzetiyle Türkiye çapında bilinen bir tatlıdır. Antep dediğiniz zaman ilk akla gelen baklavadır” sözlerine yer verdi.

Kağıt kebabı hakkında konuşan Kebap Ustası Miktat Öztürk, “Kağıt kebabı dana etiyle yapılır. Satıla çekilir. İçinde maydanoz, kırmızı biber, sarımsak var. Baharat olarak tuz, karabiber koyuyoruz. Kağıda açıp saca yerleştiriyoruz. Sacda pişiriyoruz” diyerek bilgi verdi.

Ayrıca fuar alanına getirilen develer ve pony atlar da yoğun ilgi gördü. Tecrübeli eğitmenler eşliğinde develere binen vatandaşlar eğlenceli ve heyecanlı anlar yaşadı.

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