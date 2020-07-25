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199 aydır devam eden mevlit EMŞAV'dan korona tedbirli 199. mevlit

İHA

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Karadeniz Temsilciliğince geleneksel olarak her ayın son haftası şehitler için okutulan Mevlidi Şerif'in bu ay 199.'su gerçekleştirildi. Mevlit, pandemi dolayısıyla sosyal medyada oluşturulan gruplar ile yapıldı.

199 aydır devam eden mevlit EMŞAV'dan korona tedbirli 199. mevlit

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Karadeniz Temsilciliğince geleneksel olarak her ayın son haftası şehitler için okutulan Mevlidi Şerif'in bu ay 199.'su gerçekleştirildi. Mevlit, pandemi dolayısıyla sosyal medyada oluşturulan gruplar ile yapıldı.
Korona virüs döneminde de aksatmadan mevlitlere devam ettiklerini belirten EMŞAV Karadeniz Bölge Temsilcisi Bilal Erim, "Pandemi dolayısıyla bu anma programlarını sosyal medya üzerinden gruplarımız aracılığıyla yapıyoruz, en kısa zamanda bu anma programlarını EMŞAV binamızda yapacağız inşallah. Hiç aksatmadan bugüne kadar yapılan programımızda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bugünkü programı okuyan Murat Başer ve şehit ağabeyi Hasan Keleş hocamıza, şehit yakınları, gazilerimiz ve dualarımıza iştirak eden herkes adına teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Şehitlerimize rahmet diliyoruz. Şehit yakınlarımızın acılarını paylaşıyoruz, gazilerimize de sağlıklı bir hayat diliyoruz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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