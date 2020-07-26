Samsunspor'da Bahattin Köse kadro dışı bırakıldı

– Samsunspor, 20202021 sezonunun peşinatının ödenmesi için kulübe ihtar çeken golcü futbolcu Bahattin Köse'yi, yönetim kurulu kararı ile kadro dışı bıraktı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, “Kulübümüz ligler tamamlanmadan önce gerek futbolcularımıza gerekse tüm personele karşı yükümlülüklerini pandemi koşullarında dahi aksatmamış ve tüm alacaklarını zamanında ödemiştir. Yine iyi niyetimizin bir göstergesi olarak bu sezon olduğu gibi gelecek sezonda da Kovid19 salgının oluşturmuş olduğu olumsuz ekonomik ortama rağmen maaşlarından indirim talep etmeyeceğimiz oyuncularımıza bildirilmiştir. Bununla birlikte pandemi koşullarının devam edeceği göz önünde bulundurularak oyuncularımızdan tek seferde ya da 2 taksitte ödenecek peşinatlarının 4 eşit taksitte ödenmesi konusunda ricamız olmuş ve bir oyuncu hariç tüm oyuncularımız yazılı olarak bu talebimizi onaylamıştır” denildi.

Tüm oyunculara iyi niyet gösterildiğini belirten açıklamada, “Profesyonel ve kurumsal yönetim şeklinin yanında oyuncuları dahil tüm personeline karşı her zaman iyi niyet düsturuyla hareket eden kulübümüze, henüz ligin tamamlanmadığı, tüm ödemelerin yapıldığı, gelecek sezonun takviminin belirlenmediği ve de tüm oyuncuların peşinatını tek ya da 2 taksitten 4 taksitte almayı onayladığı bir ortamda bir oyuncunun 20202021 sezonuna ait peşinatının ödenmesine dair ihtarname göndermesi son derece manidardır. Bahattin Köse’nin çekmiş olduğu ihtarname neticesinde artık kendisi ile ihtilaflı durumda bulunmaktayız. Yönetim Kurulumuz dün Gerede’de gerçekleştirmiş olduğu toplantıda, teknik ekibin de görüşünü alarak, ilgili oyuncuyu kadro dışı bırakmıştır. Samsunspor bugünden itibaren de güçlü, kurumsal ve iyi niyetli yönetim anlayışını sürdürmeye devam edecektir” ifadeleri kullanıldı.

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