Samsunspor’da Erkam Reşmen ve kaleci Ahmet Altın ile 1 yıllık sözleşme yenilendi

Yeni sezon hazırlıkları için Bolu’da kamp yapan Samsunspor, Erkam Reşmen ve kaleci Ahmet Altın ile 1 yıllık sözleşme yeniledi.

İmza töreni öncesi konuşan Genel Menajer Mustafa Aztopal, “Erkam Reşmen ve Ahmet Altın da bu takımın şampiyonluğuna çok büyük emek vermiş, çok kaliteli hem sahada hem saha dışında büyük karakter ortaya koyan iki değerli isim. Dolayısıyla onlarla 1’er yıl daha devam etmekten son derece mutluyuz. Bu seneki hedeflerimize ulaşmamıza da onların katkısının çok olacağına inanıyorum” dedi.

Samsunspor’da kaldığı için mutlu olduğunu belirten kaleci Ahmet Altın, “Hedefe giden bu yolda, bu büyük camianın içerisinde bulunmaktan çok gururlu ve mutluyum. İnşallah hep birlikte Samsunspor’un ait olduğu Süper Lig’e ulaşırız” diye konuştu.

Samsunspor taraftarını layık olduğu Süper Lig’e çıkarmak için çalışacaklarını ifade eden Erkam Reşmen ise, “Başkanımız Yüksel Yıldırım, Teknik Direktörümüz Ertuğrul Sağlam, teknik ekibimiz ve Genel Menajerimiz Mustafa Aztopal bana güvenip tekrardan bu güzel ekibin içinde tuttukları için çok teşekkür ederim. Yuvada kaldığım için çok mutluyum. Belki bu şehirde doğmadım ama bu şehrin, bu armanın benim için çok özel ve farklı bir yeri var. Bu süre zarfında çok güzel mesajlar okudum. Taraftarımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Yanımızda olduklarını bilmek bize ayrı bir güç katıyor. Her zaman ve ayrı bir sorumluluk veriyor. İnşallah onları layık olduğu yere çıkarmak nasip olur ve geçen sene buruk yaşadığımız şampiyonluğu bu sene taraftarlarımızla beraber hayalimizdeki gibi gerçekleştiririz. Tekrardan hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

Kulüp Başkanı Yüksel Yıldırım da sözleşmelerini yenileyen Erkam Reşmen ve kaleci Ahmet Altın’ı tebrik etti.

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