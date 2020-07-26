Kardeşinin silahlı saldırısına uğrayan şahıs hastanelik oldu

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Samsun'da aralarında husumet bulunan kardeşinin silahlı saldırısına uğrayan şahıs yaralandı.

Olay, Atakum ilçesi Küçükkolpınar Mahallesi'nde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunan 4 çocuk babası ağabeyi S.Ö.'nün (46) silahlı saldırısına uğrayan 3 çocuk babası S.Ö. (44) sol bacağından yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan S.Ö. tedavi altına alındı. Silahlı saldırıyı düzenleyen şahıs ise kaçtı. Kurşun sol bacağına saplanan S.Ö., evlerinin önünde ağabeyinin gelip kendisine tabancayla ateş açtığını ve kaçarken vurulduğunu söyledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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