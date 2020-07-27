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Dr. Hayati Akbaş: "Göğüs eksikliği olan kadınlar evlilikten uzak duruyor" "Meme silikonları bedene zarar vermez, süt vermeye engel değildir"

İHA

Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hayati Akbaş, kadınlarda oluşan erkek vücudu gibi düz göğüslerin psikolojik sıkıntılara ve özgüven kaybına yol açtığını belirterek, "Göğüs gelişimi olmadığı için evlenmeyen, bu nedenle aile kuramayan genç kızlar vardır. Kişi mutsuzsa, kompleksi oluşmuşsa mutlaka bu kişinin estetik cerrahın müdahalesiyle bir meme silikonu operasyonu yapılması ve göğsünün normal haline getirilmesi gerekiyor" dedi.

Dr. Hayati Akbaş: "Göğüs eksikliği olan kadınlar evlilikten uzak duruyor" "Meme silikonları bedene zarar vermez, süt vermeye engel değildir"

Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hayati Akbaş, kadınlarda oluşan erkek vücudu gibi düz göğüslerin psikolojik sıkıntılara ve özgüven kaybına yol açtığını belirterek, "Göğüs gelişimi olmadığı için evlenmeyen, bu nedenle aile kuramayan genç kızlar vardır. Kişi mutsuzsa, kompleksi oluşmuşsa mutlaka bu kişinin estetik cerrahın müdahalesiyle bir meme silikonu operasyonu yapılması ve göğsünün normal haline getirilmesi gerekiyor" dedi.
Samsun FBM Tıp Merkezi sahibi, Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hayati Akbaş, bazı genç kızların 18 yaşına gelmiş olmasına rağmen göğüs gelişiminin yeterli olmadığını söyledi. Bu durumun bazı kızlar için çok ciddi sorunlar oluşturduğunu ifade eden Akbaş, "Kızlarda göğüs estetiği son derece önemlidir. Bazı genç kızlarda 18 yaşına gelmiş olmasına rağmen göğüs gelişimi yeterli olmuyor. Erkek vücudu gibi dümdüz olabiliyor. Bu durum bir kız için çok ciddi bir rahatsız edici durumdur. Bu tür durumların çok büyük bir kısmı yapısaldır. Herhangi bir hastalık olmadan ailesel, genetik nedenlerle göğüs gelişimi olmamış olabilir. 18 yaşına gelmiş bir genç kız bu durumdan psikolojik olarak etkileniyorsa, mutsuzsa, kompleksi oluşmuşsa mutlaka bu kişinin estetik cerrahi operasyonu müdahalesiyle bir meme silikonu operasyonu ile göğsünün normal haline getirilmesi gerekiyor" diye konuştu.

"Bedene zarar vermez, süt vermeye engel bir durum değildir"
Takılan silikonların bazı muhtemel durumların dışında ömür boyu kullanıldığına dikkat çeken Akbaş, "18 yaşını bitirmiş genç kızlarda göğüs büyütme amacıyla kullandığımız madde çoğunluk meme silikon protezleridir. Bu protezler vücut ile uyumlu, zararı olmayan maddelerden oluşmaktadır. Bu silikonlar normalde ömür boyu bir kadının göğüsün içerisinde kalabilir. Özel bir durum olur. Doğumlar nedeniyle aşırı kilo alıp verme veya dokunun bedenin bir reaksiyonu nedeniyle protezde değişiklik olursa ilerleyen dönemlerde değiştirilebilir. Özellikle aileler kızlarını getirdiklerinde sorarlar; ‘evlendiğinde süt vermeye zararı olur mu, hamileliğine zararı olur mu, patlar mı’ diye. Meme silikonlarının hamilelik üzerinde bir etkisi yoktur. Bu silikonlar meme bezinin içine değil, kasın üstüne veya altına konulduğu için meme bezlerinin fonksiyonlarına hiç bir şekilde bağlantılı değildir. Bedene zarar vermez. Süt vermeye engel bir durum değildir" şeklinde konuştu.

"Evliliğe hazır olmadıklarını söylüyorlar"
Göğüs gelişimi yeterli olmayan kadınların evliliğe sıcak bakmadığının altını çizen Akbaş şöyle devam etti: "Meme silikonu takılmış bir kız, normal takılmamış bir kız hangi hareketleri yapıyorsa aynısını yerinde getirir. Herhangi bir eksiklik katmaz. Özgüveni yerine geldiği için toplum içerisinde kendini daha iyi hisseder. Kendini daha kadın görür. Göğüs gelişimi olmadığı evlenmeyen, bu nedenle aile kuramayan genç kızlar vardır. Bazen bizim merkezime geliyor. 35 yaşındayım, 40 yaşındayım diyor. Neden evlenmedin diye sorulduğunda göğüs olmadığı için kendini kötü hissettiğini söylüyor. Bir evliliğe hazır olmadığını, psikolojik olarak çok etkileneceğini ifade ediyor."

"Memenin aşırı büyük olması ilerleyen zamanlarda bazı şikayetlere yol açabilir"
Bazı genç kızların normalinden daha büyük göğüsler için merkezlerine geldiklerini söyleyen Akbaş, "Göğüs gelişimi yeterli olduğu halde daha büyük olsun istiyorlar. Bizlerin doğal sınırlar içerinde olmasını istediğimiz limitler vardır. Onun üzerinde aşırı bir protez isteyenler de vardır. Normalin 23 katı büyüklüğünde meme protezi isteyenler var. Normalde bu kişilere çok tavsiye etmiyoruz. Memenin aşırı büyük olması zamanla bir takım orantısızlıklar, ağırlık hissinin verdiği rahatsızlık şikayetlere yol açabilir. Bu tür kişilerin göğüslerini yeniden küçülterek daha uyumlu hale getiriyoruz. Doğallıktan ayrılmamakta fayda var" ifadelerini kullandı.

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