Kavuran: “Bayramda gideceğiniz yere hemen değil sağlıklı gitmeye çalışın” "Bayramda uykusuz, yorgun ve alkollü araç kullanmayın"

Türkiye Trafik Kazalarını Önleme Derneği Samsun Şube Başkanı Ahmet Dursun Kavuran, trafik kazalarının en yoğun olduğu zamanların yaz ayları ve bayram tatilleri olduğunu söyleyerek, “Trafik kazalarında yüzde 40 azalma olmasına rağmen trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaş sayısı artmıştır. Bayramda gideceğiniz yere bir an önce gitmeye değil, trafik kurallarına uyarak sağlıklı bir şekilde gitmeye çalışınız” dedi.

Kurban Bayramı'nda oluşabilecek trafik yoğunluğundan dolayı olumsuz sonuçlar yaşanmaması adına bir takım uyarılarda bulunan Ahmet Dursun Kavuran, en çok kazaların olduğu zamanların yaz ayları ve bayram tatillerin olduğuna dikkat çekti. Vatandaşların Kovid19 döneminde salgından korumak amacıyla özel araç satın almayı tercih ettiklerini belirten Kavuran, bayram tatillerinde kara yollarının yoğunluğunu göz önüne alarak, “Uykusuz, yorgun ve alkollü araç kullanmayınız. Uzun yolda her iki saatte bir mola vererek elinizi ve yüzünüzü yıkayınız. Hız limitlerine uyunuz, aşırı hız ve hatalı sollama yapmayınız. Trafiği tehlikeye sokanlara ve motosiklet sürücülerine dikkat ediniz. Kırmızı ışık ihlali asla yapmayınız. Emniyet kemerinizi mutlaka takınız. Araç kullanırken telefonla asla görüşme yapmayınız. Takip mesafesini koruyunuz. Zincirleme kazaların çoğu yakın takipten meydana gelmektedir. Işıksız yaya geçitlerinde hızınızı azaltarak yayaların geçmesine müsaade ediniz. Havaların sıcak olması nedeniyle asfaltın erime riski bulunmaktadır. Sürücülerin kaygan zemin riskini dikkate alarak ani fren yapmamaları gerekmektedir. Valiliğimiz, Emniyet Genel Müdürlüğümüz, trafik ile ilgili kurum ve kuruluşlar bayram tatili nedeniyle uyarılar yapmakta ve denetimlerini arttırmaktadır. Gideceğiniz yere bir an önce gitmeye değil, trafik kurallarına uyarak sağlıklı bir şekilde gitmeye çalışınız” diye konuştu.

