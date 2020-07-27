Gölgede kalmak güneşten korumaz

Yazın açık havada gölgede oturmanın güneşin etkilerine karşı yalancı bir güven hissi verdiği uyarısında bulunan Dermatoloji(Cildiye) Uzmanı Dr. Nalan Saraç, “Gölgede kalmak, güneşin zararlı etkilerinden tam olarak korumaz. Kum ve denizin güneş ışıklarını yansıtacağı akılda tutulmalıdır. 11.0015.00 saatleri arası güneş ışınlarına maruz kalmak doğru değildir” dedi.

Güneşin yaşam için yararlı etkileri tartışmasız olsa da güneşten kaçınmak ya da güneşle sınırlı temasta bulunmak, sağlık açısından büyük önem taşıyor. Yaz mevsiminde güneş ışınlarının deniz, havuz gibi nedenlerle cildi daha fazla yıprattığını vurgulayan Liv Hospital Samsun Dermatoloji Kliniği’nden Uzm. Dr. Nalan Saraç, güneş ışığının cildin erken yaşlanmasını artıran en önemli faktör olduğunu belirtti.

Uzm. Dr. Nalan Saraç, “Cildimiz, vücudumuzu güneş ışığına ve zararlı kimyasallara karşı koruyan, enfeksiyonu önleyen, D vitamini üreten bir kalkan gibi görev görmektedir. UV ışığı derideki kollajen ve elastik dokuya zarar vererek kollajen yapısını bozar ve sarkmaya neden olur. Ayrıca ciltte istenmeyen lekeler, çiller oluşmasına yol açar hatta deri kanseri oluşum riskini de artırır. Nikotin, alkol, kötü beslenme, düzensiz uyku gibi etkenlerle de cildin yapısı bozulabilir. Cilt daha fazla kurur ve mat görünüm alır” diye konuştu.



Esas kural cildi temiz tutmak

Cilt bakımında esas kuralın, cildin yapısına uygun temizleyicilerle cildin temizlenmesi, nemlendirilmesi ve güneşten korunması olduğuna dikkat çeken Uzm. Dr. Nalan Saraç, “Deriye ulaşan güneş ışınlarının bir kısmı yansır bir kısmı da deri tarafından emilir. Bu nedenle koruyucu önlemlerin hepsi birlikte uygulanmalıdır. Bronzlaşma derinin kendini koruma yöntemidir. Deri ne kadar bronz ise, o kadar hasar almış demektir” şeklinde konuştu.



Kum ve deniz güneş ışınlarını yansıtır

Yaz aylarında herkesin güneş koruyucu ürünleri kullanmaları gerektiğinin altını çizen Uzm. Dr. Nalan Saraç, şu uyarılarda bulundu: “Güneşten korunmak için sıkı dokunmuş, açık renkli giysiler giyilmeli, geniş kenarlı şapka ve güneş gözlüğü kullanılması uygundur. Gölgede kalmak, güneşin zararlı etkilerinden tam olarak korumaz. Kum ve denizin güneş ışıklarını yansıtacağı akılda tutulmalıdır. 11.0015.00 saatleri arası güneş ışınlarına maruz kalmak doğru değildir.”



Güneşe çıkmadan 20 dakika önce güneş koruyucu kullanın

Güneş koruyucuların UV ışınlarını emme, yansıtma ve dağıtma yolu ile deriye ulaşmasını engellediğini belirten Uzm. Dr. Nalan Saraç, “Güneş koruyucu kremlerin etkinliğini güneş koruma faktörü (SPF) belirler. Yaz aylarında en az 30 koruma faktörlü kremler uygun olacaktır. Güneşten koruyucu kremler güneşe çıkmadan 20 dakika önce uygulanmalı ve güneşte geçirilen 2 saat sonunda ve yüzme gibi ağır terlemeye sebep olan aktivitelerden sonra tekrar uygulanmalıdır” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.