Cami avlusunda bıçaklama

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Samsun’un Bafra ilçesinde cami avlusunda çıkan tartışmada 1 kişi bıçakla yaralandı.

Olay, Altınkaya Mahallesi Perçin Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yavuz Selim Camisi avlusunda E.A. ile S.K. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. E.A., kavga ettiği S.K.’yi sağ baldırından bıçakladıktan sonra kaçtı. Cami avlusundaki çay ocağında bulunan vatandaşlar, 112 acil servisi arayarak durumu bildirdi. Olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından yaralı S.K., Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerinden kaçan E.A.’yı yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.