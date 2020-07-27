Başkan Demir: “İş adamlarımızda her zaman gurur duyuyoruz”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Yeşilyurt Demir Çelik Sanayi Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Yeşilyurt’un ev sahipliğinde düzenlenen kahvaltıda iş adamlarıyla bir araya geldi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, bugün Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği’nin kahvaltı programına katıldı. Derneğin Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Samsun Şube Başkanı Haluk Tan ve yönetim kurulunun Yeşilyurt Demir Çelik Sanayi Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Yeşilyurt ev sahipliğinde düzenlenen programa katılan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “İş adamlarımız ile omuz omuza çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bundan sonra da sizler ile daima iş birliği içinde olacağız. Üreterek, istihdam oluşturarak, aş ve iş geliştirerek şehrimizin ekonomisine katkı sağlayan siz değerli iş adamlarımızla her zaman gurur duyuyoruz” dedi.

Abdurrahman Kaan da Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’e teşrifleri nedeniyle teşekkür ederek, “En büyük hedefimiz bölgemizin ve ülkemizin gelişmesine katkı sağlamak. Samsun’daki gelişmeleri yakından takip eden birisi olarak çalışmalarınızı takdirle karşılıyoruz. İş dünyasının her zaman yanında olmanızdan dolayı da oldukça memnunuz. Size çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.