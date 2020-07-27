Bayram öncesi tatlı imalathaneleri mercek altında 8 iş yeri hakkında tutanak tutuldu, cezai işlem yapıldı

Samsun’da İlkadım Belediyesi ve İlkadım İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla ilçe genelinde faaliyet gösteren tatlı imalathanelerini mercek altına aldı. 8 iş yeri hakkında işlem yapıldı.

Zabıta ve sağlık ekipleri Kurban Bayramı öncesi ilçede hizmet veren, tatlı, şeker, lokum gibi gıda maddesi satan ve imal eden işletmeleri denetledi. Denetlemeler esnasında Kovid19 salgınıyla mücadele kapsamında maske, eldiven ve bone gibi halkın sağlığını yakında ilgilendiren önem arz eden hijyen koşulları titizlikle incelendi. Şekercileri tek tek gezen İlkadım Belediyesi Zabıta ekipleri, iş yerlerinde etiketleme ve ruhsat kontrolü yaptı. Denetleme sonucu 20 iş yerinden, hijyen kuralları başta olmak kaydıyla açıkta ürün satan ve ruhsatsız olduğu tespit edilen 8 iş yeri hakkında tutanak tutuldu, cezai işlem yapıldı.



“Denetimlerimiz bayram süresince devam edecek”

İşletmelerin 5996 sayılı Yasa ve ilgili yönetmeliklere göre belirlenen teknik ve hijyenik şartları taşıması gerektiğini belirten İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürü Şeref Sarı, "İlçemizde rutin olarak çeşitli meslek odalarını bağlı olduğu işletmeleri, simit satış noktalarından otellere kadar tüm iş yerlerini denetimden geçiriyoruz. Bayramda ise özellikle gıda satışı yapan işletmelere yönelik denetimlerde bulunuyoruz. Ekiplerimiz, şekercilerin tamamını bayram öncesi denetlemiş olacak. Amacımız vatandaşlarımızın sağlıklı ve huzur içinde Kurban Bayramı’nı geçirmesine katkı koymaktır. Denetimlerimiz bayram süresi boyunca devam edecek. Herhangi bir şekilde hijyen yönünden sıkıntısı olan işletmelere ise idari para cezası uyguluyoruz” dedi.



“Vatandaşımız dikkat etmeli”

Kontrollerin bayram sonrasında da süreceği ve eksiklerin giderilmemesi halinde cezai işlemlerin artırılarak uygulanacağını belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, yasalara uygun satış yapan iş yeri sahiplerine teşekkür ederek, örnek olmaya devam etmelerini istedi. Demirtaş, “Ekiplerimiz yapılan denetimler sonucunda Tüketiciyi Koruma Yasası’na aykırı satış yapan iş yerlerine ise cezai işlem uyguluyor. Vatandaşlarımız sokakta satılan ve merdiven altı olarak adlandırılan yerlerde üretilmiş kalitesiz ürünler konusunda daha dikkatli olmalı. Belediye olarak halk sağlığını korumaya kararlılıkla devam edeceğiz. Bu vesile tüm halkımıza sağlıklı ve mutlu bir bayram geçirmelerini temenni ediyorum” diye konuştu.

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