Bafra´da orman yangını (2)

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Samsun'un Bafra ilçesi Buruncu mevkinde, kızılçamlardan oluşan orman arazisinde çıkan yangın ekipler tarafından söndürüldü. Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bölgedeki soğutma çalışmalarını sürdürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Bafra Yaprak KOÇERHüseyin KALAY
2020-07-27 20:28:56
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